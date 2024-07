Essen: Siegprämien in Höhe von 10.000 Euro - Bezirksligist veranstaltet "Stölting Cup"

Der Vogelheimer SV wird Ende Juli erstmals den "Stölting Cup" organisieren. Die Siegprämien können sich sehen lassen.

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr beim Vogelheimer SV auf der Platzanlage Lichtenhorst der "Stölting Cup" vom 26. Juli bis zum 28. Juli ausgerichtet.

Teilnehmende Vereine sind Gastgeber Vogelheimer SV (Bezirksliga), VfB Frohnhausen (Bezirksliga), Turngemeinde Essen-West (Bezirksliga), SG Essen-Schönebeck (Landesliga), Tusem Essen (Bezirksliga) sowie die Zweitvertretung des VSV (Kreisliga B).

Als besonderes Schmankerl hat der Vogelheimer SV Peter Neururer eingeladen, am finalen Sonntag (28. Juli) die Pokale zu übergeben. Ein Spiel dauert 2x25 Minuten. Sollte die erste Ausrichtung gut laufen, denkt der Verein darüber nach, das Turnier regelmäßig durchzuführen und auch aufzustocken.

Die Siegprämien liegen insgesamt bei 10.000 Euro. Der Erstplatzierte bekommt 4000 Euro, der Zweitplatzierte 2250 Euro, der Drittplatzierte 1500 Euro, der Viertplatzierte 1000 Euro, der Fünftplatzierte 750 Euro und der Sechstplatzierte 500 Euro.

Gespielt wird in zwei Gruppen. In der Gruppe eins trifft der Vogelheimer SV auf die TGD Essen-West und Tusem Essen. In Gruppe 2 spielen der VfB Frohnhausen, die SG Essen-Schönebeck und der Vogelheimer SV II gegeneinander.

Schock für Vogelheim! Feuerwehr-Einsatz nach Brand in der Küche

Rund zwei Wochen vor dem "Stölting Cup" muss Vogelheim erst einmal einen Schock verdauen. Ein Brand in der Küche des Vereinsheimes löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Auf der Facebook-Seite schrieb der VSV am Samstag (13. Juli 2024). "Am heutigen Morgen kam es zu einer Brandentwicklung im Bereich der Küche in unserem Vereinsheim, wodurch diese durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Personen kamen indes nicht zu Schaden. Die dichte Rauchentwicklung beeinträchtigte zudem die innenliegenden Kabinen als auch das Vereinsheim selbst."

Für das Wochenende 13. und 14. Juli wurden alle Spiele am Lichtenhorst abgesagt. Der "Stölting Cup" ist aber nach dem aktuellen Stand nicht gefährdet.