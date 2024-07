Essen: Schock für Vogelheim! Feuerwehr-Einsatz nach Brand in der Küche

Das ist bitter: Der Vogelheimer SV musste für das Wochenende alle Spiele auf der Sportanlage am Lichtenhorst absagen.

Schock für den Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV! Ein Brand in der Küche des Vereinsheimes löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Auf der Facebook-Seite schrieb der VSV am Samstag (13. Juli 2024). "Am heutigen Morgen kam es zu einer Brandentwicklung im Bereich der Küche in unserem Vereinsheim, wodurch diese durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Personen kamen indes nicht zu Schaden. Die dichte Rauchentwicklung beeinträchtigte zudem die innenliegenden Kabinen als auch das Vereinsheim selbst."

Weiter heißt es: "Welche Ursache dem Brand zugrundeliegt, werden die Ermittlungen der Feuerwehr und der Polizei Essen ergeben müssen. Welche Folgen sich hinsichtlich der weiteren Nutzung der Räumlichkeiten ergeben können, so sind diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die für Sonntag angesetzten Vorbereitungsspiele unserer Seniorenmannschaften sind abgesagt."

Frank Brettschneider, den ersten Vorsitzenden des Vereins, konnte RevierSport telefonisch nicht erreichen. Derweil fragten wir beim Experten der Essener Amateurfußballszene nach, Issam Said vom VfB Frohnhausen. Said erklärte: "Ja, das ist sehr bitter, was da in Vogelheim passiert ist. Aber ich hatte Kontakt mit Frank. Wir haben ja so eine Essener Amateurfußball-Whats-App-Gruppe und da klang er recht entspannt. Ich glaube, dass das im Endeffekt Glück im Unglück war und der Verein das Ganze mit einigen Renovierungsarbeiten wieder auf Vordermann bringt. Wenn wir als VfB Frohnhausen dem Vogelheimer SV irgendwo unter die Arme greifen können, tun wir das gerne."

In der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein startet der Vogelheimer SV am Sonntag, 18. Juli (15 Uhr), beim FC Taxi Duisburg in die Meisterschaft.

Bezirksliga Gruppe 6

FV Duisburg 08, TSV Bruckhausen, SuS 09 Dinslaken, TuS Viktoria Buchholz, Mülheimer SV 07, GSG Duisburg, Duisburger SV 1900, Rheinland Hamborn, SV Genc Osman Duisburg, 1. FC Mülheim, FSV Duisburg, FC Taxi Duisburg, Fatihspor Essen, TGD Essen-West, SC Werden-Heidhausen, Vogelheimer SV, DJK SF Katernberg, VfB Frohnhausen

Staffelleiter: Stephan Kahse

Stellvertreter: Martin Schürmann