In der Endrunde der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft kämpfen 16 Mannschaften in vier Gruppen um den Einzug in die Finalrunde.

Herzlich willkommen zum Fintaltag der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Acht Teams kämpfen heute aus der Sporthalle am Hallo um den Pokal, zunächst in zwei Vierergruppen, dann geht es am Nachmittag in die Platzierungsspiele. Um 12 Uhr geht es los! RevierSport tickert live. Die DJK Sportfreunde Katernberg gewinnen das packende Finale mit 2:1 gegen die Sportfreunde Niederwenigern und gewinnen somit die Essener Stadtmeisterschaften 2025. Die weiteren Platzierungen sehen wie folgt aus: 3. Platz: ESC Rellinghausen 4. Platz: SpVgg Steele 5. Platz: Adler Union Frintrop 6. Platz: SuS Haarzopf 7. Platz: SG Essen-Schönebeck 8. Platz: TuSEM Essen Finale: DJK Sportfreunde Katernberg - Sportfreunde Niederwenigern 2:1 3. Beide Teams tasten sich zunächst ein wenig ab. Man spürt die Angst vor dem Rückstand. 4. Katernberg sichert sich nach schnellem Umschalten die erste Chance. Der Abschluss ist aber zu ungenau. 6. Die Risikobereitschaft wird größer. 8. Rüdes Foul von Niederwenigern an der Bande. Sie haben Glück, dass es dafür keine 2-Minuten-Strafe gibt. 11. Die Hälfte ist rum. Bislang ein torloses Finale. 12. Der Underdog vom Katernberg kämpft tapfer. Der Bezirksligist hält vollkommen mit. 15. Nicht mehr lang zu spielen und beide Teams haben noch alle Chancen. Es bleibt weiter spannend. 15. Glanztat von Katernberger Schlussmann. 16. Katernberg geht in Führung! Das 1:0 für den Underdog. 18. 2 Minuten noch. Alle sind hier angespannt. 19. Katernberg mit dem 2:0! Ist das die Entscheidung? 20. Noch 22 Sekunden. Das ist es wohl gewesen. 20. Oder doch nicht? Niederwenihern verkürzt auf 1:2. 20. Das Spiel ist aus! Spiel um Platz 3: ESC Rellinghausen - SpVgg Steele 3:3 (4:5 n.E.) 4. Bislang kam noch kein Team zum Torerfolg. Allerdings gab es bereits die ein oder andere Chance. 6. Dieses Duell ist bislang das intensivste der bisherigen Platzierungsspiele. 6. Und da ist das 1:0 für den ESC. 9. Rellinghausen trifft und erhöht auf 2:0. 10. Aber da ist die direkt Antwort. Steele verkürzt auf 1:2. 11. Und der Ausgleich! Steele trifft zum 2:2. 12. Der ESC bekommt eine 2-Minuten-Strafe für ein kleines Scharmützel mit dem gegnerischen Keeper. Eine schwierige Entscheidung. 14. Und Steele dreht das Spiel tatsächlich komplett! 3:2 für die SpVgg. 17. Jetzt ist hier Stimmung drin. Auch die Zuschauer sind aufgewacht. Ein wirklich spannendes Spiel. 18. Rellinghausen gleicht wieder aus! Das 3:3. Wahnsinn! 20. Schluss. Es bleibt beim 3:3 und wir gehen ins 9-Meterschiessen. 1. ESC: drin (1:0) 1. Steele: drin (1:1) 2. ESC: gehalten (1:1) 2. Steele: gehalten (1:1) 3. ESC: gehalten (1:1) 3. Steele: drüber (1:1) 4. ESC: gehalten (1:1) 4. Steele: drin (1:2) 5. ESC: gehalten (1:2) Steele gewinnt das Elfmeter-Krimi nach einer tollen Aufholjagd und sichert sich den dritten Platz. Spiel um Platz 5: Adler Union Frintrop - SuS Haarzopf 6:3 2. Frintrop geht dank eines Flachschusses früh mit 1:0 in Führung. 3. Adler Union erhöht auf 2:0. 9. Frintrop wirkt weiterhin stärker und erhöht auf 3:0. 12. Der Anschluss zum 1:3. 14. Schon ist der alte Abstand wiederhergestellt. Frintrop erzielt das 4:1. 14. Jetzt hagelt es Tore. Das direkte 2:4 durch Haarzopf. 16. Es geht munter weiter. Das 5:2 für Frintrop. 18. 6:2. 18. Und wieder die Antwort. Haarzopf erzielt das 3:6 aus ihrer Sicht. 20. Das nächste Torfestival ist beendet. Adler Union Frintrop besiegt SuS Haarzopf mit 6:3 und sichert sich Platz 5 in der Stadtmeisterschaft. Spiel um Platz 7: SG Essen-Schönebeck - TuSEM Essen 7:0 7. Bis dato passiert noch nicht viel. Wenig Torgefahr auf beiden Seiten. 10. Das 1:0 für die SG. 12. Schönebeck erhöht auf 2:0. 12. Direkt im Anschluss das 3:0. Das ist eine deutliche Nummer. 13. Und direkt das 4:0. 16. TuSEM leistet nicht mehr viel Gegenwehr. Das Spiel plätschert ein wenig vor sich hin. 17. Und prompt fällt das 5:0. 18. Das 6:0. 18. Direkt danach das 7:0. Auch die Stimmung hat sich der Partie angepasst. 20. Somit sichert sich die SG souverän und problemlos den siebten Platz. Somit stehen alle finalen Begegnungen fest. Im Finale treffen die Sportfreunde Niederwenigern auf die DJK Sportfreunde Katernberg. Der ESC Rellinghausen spielt gegen die SpVgg Steele um Platz 3. Im Spiel um Platz 5 treffen Adler Union Frintrop und SuS Haarzopf aufeinander. Das erste Spiel um 16 Uhr findet zwischen der SG Essen-Schönebeck und TuSEM Essen statt. Dort geht es um Platz 7. Spiel 12: Sportfreunde Niederwenigern - SpVgg Steele 1:3 4. Steele geht mit einem strammen Schuss ins obere linke Eck mit 1:0 in Front. 9. Niederwenigern gleicht nach einem tollen Dribbling zum 1:1 aus. 10. Allerdings müssen die Sportfreunde zu viert weitermachen. Es gibt eine 2-Minuten-Strafe. 11. Steele nutzt das eiskalt aus und trifft zum 2:1. 14. Steele arbeitet am 3:1, aber der Erfolg bleibt bis hierhin aus. 15. Da ist das 3:1 für Steele. 15. Steele fehlte nur ein Tor für den Einzug ins Finale. Das schlechtere Torverhältnis reicht jetzt allerdings nur für das Spiel um Platz 3. Spiel 11: TuSEM Essen - SuS Haarzopf 1:1 4. Das 1:0 für Haarzopf. 9. Der Ausgleich durch TuSEM. 1:1. 11. 9-Meter für TuSEM, doch der geht deutlich vorbei. Das hätte die Führung sein müssen. 14. Großchancen auf beiden Seiten kurz hintereinander. Doch die Kugel findet den Weg ins Tor nicht. 15. TuSEM vergibt auch die letzte Chance auf eine gute Platzierung und trifft das leere Tor nicht. Damit treffen sie um 16:00 Uhr auf die SG Essen-Schönebeck im Spiel um Platz 7. Die Ergebnisse der Gruppe 2 stehen fest: DJK Katernberg steht im Finale. Der ESC Rellinghausen wird das Spiel um Platz 3 bestreiten. Adler Union Frintrop kann nur noch maximal Platz 5 erreichen, während sich die SG Essen-Schönebeck mit dem Spiel um Platz 7 zufrieden geben muss. Nun werden ihre Gegner ausgespielt. Spiel 10: DJK Sportfreunde Katernberg - Adler Union Frintrop 3:0 3. Die Sportfreunde Katernberg gehen in Führung. 6. Mal eine Chance für Frintrop. Aus kurzer Distanz können sie allerdings den Ball nicht über die Linie schieben. 7. Katernberg erhöht aus 2:0. 13. Die Sportfreunde verpassen das 3:0 knapp. 14. Jetzt erzielen sie doch noch das 3:0. 15. Durch den Sieg beendet Katernberg die Gruppe auf dem ersten Platz und steht im Finale. Spiel 9: SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen 2:2 3. SG Schönebeck geht in Führung. 6. Rellinghausen gleicht aus. 10. Schönebeck verschießt einen 9-Meter. 11. Rellinghausen dreht das Spiel. 11. Schönebeck mit der direkten Antwort. 15. Riesen-Ärger. Der ESC trifft, aber das Tor zählt nicht. Während die Kugel ins Tor fliegt ertönt der Buzzer. Der Unparteiische gibt das Tor nicht. Jetzt muss Rellinghausen hoffen, dass Frintrop verliert. Spiel 8: TuSEM Essen - Sportfreunde Niederwenigern 1:3 5. Bislang noch keine Tore 6. Das ändert sich jetzt. Niederwenigern geht mit 1:0 in Führung. 10. Die Sportfreunde erhöhen auf 2:0. 10. Die direkte Antwort. TuSEM mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. 14. Niederwenigern stellt den alten Vorsprung wieder her. 3:1. Spiel 7: SpVgg Steele - SuS Haarzopf 0:4 2. Das 1:0 für Haarzopf. 5. Steele vergibt die Riesenchance auf den Ausgleich. Die Kugel fliegt über das leere Tor. 8. Die erneute Gelegenheit zum Ausgleich. Wieder geht der Ball deutlich über das Tor. 10. SuS erhöht auf 2:0. 13. Das 3:0 für Haarzopf und das ist wohl die Entscheidung. 15. Das 4:0 kurz vor Ende Spiel 6: SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 1:4 3. Ein sehr offenes Spiel, allerdings ohne viel Torgefahr bis dato. 7. Das 1:0 für die SG. 10. Der Ausgleich! Julian Fischer trifft zum 1:1 aus der Distanz. 13. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Schönebeck ist gefühlt etwas näher an der Führung. 14. Aber die Sportfreunde stechen zu und treffen zum 2:1 aus ihrer Sicht. 14. Und erhöhen direkt auf 3:1! 15. Kurz vor Ende die Entscheidung. Das 4:1 für Katernberg. Spiel 5: Adler Union Frintrop - ESC Rellinghausen 2:4 1. Das frühe 1:0 für den ESC 6. Frintrop macht Druck und probiert es immer wieder, auch aus der Distanz. Bislang fehlt allerdings der Torerfolg. 6. Da ist das Tor! Frintrop trifft zum 1:1. 8. Die erneute Führung für Rellinghausen. 2:1. 10. Schon wieder gleicht Frintrop aus. 5 Minuten vor dem Ende steht es 2:2. 12. Der ESC geht zum dritten Mal in Führung und trifft zum 3:2. 14. Rellinghausen erhöht auf 4:2. 15. Der Frintroper Schlussmann sieht die Gelbe Karte, nachdem er sich nach einem Foul seinerseits zu stark beschwerte. Spiel 4: SuS Haarzopf: Sportfreunde Niederwenigern 0:2 6. Mit der ersten richtigen Chance des Spiels geht der Titelverteidiger in Führung. 9. Die Partie ist umkämpft. es ergeben sich nur sehr wenige zwingende Torchancen. 12. Dennoch erhöhen die Sportfreunde auf 2:0. Spiel 3: SpVgg Steele 03/09 - TuSEM Essen 3:1 1. Blitzstart für TuSEM Essen. Nach wenigen Sekunden erzielen sie die Führung. 1. Die direkte Antwort von Steele. Ebenfalls nur wenige Sekunden später, fällt bereits der Anschlusstreffer. 5. Steele dreht die Partie und geht nun mit 2:1 in Führung. 9. Die Spielvereinigung erhöht auf 3:1. 13. Ein TuSEM-Spieler bekommt die gelbe Karte, da der Wechsel nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Spiel 2: ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 1:3 3. Glück für Rellinghausen. Der Ball prallt nach einem Schuss der Sportfreunde Katernberg gegen den eigenen Pfosten und rollt nur knapp vor der Linie vorbei. 8. Noch immer sind keine Tore gefallen. Katernberg sucht jedoch immer wieder den Abschluss. 10. Mit einem Freistoß aus kurzer Distanz kann Rellinghausen nicht für Gefahr sorgen. 11. Im Gegenzug erzielen die Sportfreunde Katernberg die Führung. 12. Kurz darauf kann Katernberg erhöhen. 13. 3:0 für die DJK Sportfreunde Katernberg. 15. Kurz vor Schluss gelingt ESC Rellinghausen noch ein Treffer. Spiel 1: Adler Union Frintrop - SG Essen-Schönebeck 2:1 1. Der Finaltag hat offiziell begonnen. Adler Union Frintrop stößt zum ersten Spiel des Tages an. 4. Ein umkämpftes Spiel, bisher noch ohne Tor. Es geht jedoch hin und her. 6. Frintrop gelingt fast der Führungstreffer. Ein Feldspieler kann noch kurz vor der Linie klären. 7. Frintrop versucht aus etwas Entfernung, scheitert aber am Schlussmann der Schönebecker. 9. Nach einem Foul bekommt Frintrop einen 9-Meter. Diesen verwandelt der Schütze Yannick Reiners sicher. 11. Frintrop kann aus kürzester Distanz einschieben und erhöht somit auf 2:0. 13. Schönebeck kommt nochmal ran und verkürzt. 15. Frintrops Keeper hält den Sieg mit einigen starken Paraden fest. 11:45 Uhr: Nach und nach kommen immer mehr Zuschauer. Die Halle füllt sich so langsam. 11:30 Uhr: Die Mannschaften machen sich warm. In 30 Minuten startet der Finaltag. 11.30 Uhr: Mahlzeit vom Hallo! Der Tag der Entscheidung steht an in der Halle Essen. Die Gruppen und Teilnahme der Finalrunde: Gruppe 1: Adler Union Frintrop, SG Schönebeck, ESC Rellinghausen, Sportfreunde Katernberg Gruppe 2: SpVgg. Steele, Tusem Essen, SuS Haarzopf, SF Niederwenigern 20:40 Uhr: In Gruppe 4 setzt sich Tusem Essen durch und ist wie Gruppenzweiter Katernberg in der Finalrunde. Werden-Heidhausen (3. Platz) und Schonnebeck (4. Platz) scheiden aus. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal! Tusem Essen - Spvg. Schonnebeck 1:1 15. Minute: Golubytskyi gleicht in letzter Sekunde aus und das Spiel wird abgepfiffen! 12. Minute: Modou Jaiteh staubt ab und erzielt das 1:0 für Tusem Essen! 11. Minute: Wird das letzte Spiel torlos enden? Bislang scheint es keine Mannschaft eilig zu haben. 8. Minute: Beide Mannschaften neutralisieren sich gegenseitig. 5. Minute: Bislang noch keine Tore im letzten Spiel des Tages. 1. Minute: Anstoß! Werden-Heidhausen - Sportfreunde Katernberg 0:3 15. Minute: Katernberg gewinnt mit 3:0! 13. Minute: Werden-Heidhausen ist klar unterlegen. 12. Minute: 3:0 für Katernberg durch Marcel Welscher! 9. Minute: 0:2! Katernberg legt einen weiteren Treffer nach. 7. Minute: Es steht weiterhin 1:0 für die Sportfreunde. 1. Minute: Julian Fischer erzielt die frühe Führung für Katernberg! 20 Uhr: Die SG Schönebeck holt sich den Gruppensieg in Gruppe 3. Titelverteidiger Niederwenigern ist als Gruppenzweiter ebenfalls weiter. Türkiyemspor Essen (3. Platz) und der FC Kray (4. Platz) scheiden aus. FC Kray - SF Niederwenigern 3:1 15. Minute: Abpfiff! 15. Minute: 3:1 für den FC Kray! Jason Togbedji donnert den Ball ins Netz! 12. Minute: Gotzeina schnürt den Doppelpack und Kray führt mit 2:1! 11. Minute: 1:1! Nick Hillmann setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch erzielt den Ausgleich! 8. Minute: 1:0 für den FC Kray! Marc Gotzeina bringt seine Mannschaft sehenswert per Hacke in Führung. 5. Minute: Bislang noch keine Tore in diesem Spiel. Der FC Kray zeigt gegen den Titelverteidiger ein anderes Gesicht als in den zwei Spielen zuvor! 1. Minute: Anstoß! SG Schönebeck - Türkiyemspor Essen 4:3 15. Minute: Das 4:3 fällt in der letzten Sekunde, aber Schönebeck geht dennoch als Sieger vom Platz. 14. Minute: Das 4:2 durch Antony Brai! Das war wohl die Entscheidung! 13. Minute: Benhamza bringt Schönebeck mit einem starken Tor in Führung! Es steht 3:2. 10. Minute: Das 3:2 für Türkiyemspor wird zurückgenommen! 9. Minute: Der Ausgleich! Ein Doppelschlag gleicht die Partie aus! 8. Minute: Emre Ayan drückt den Ball mit etwas Glück über die Linie und verkürzt auf 2:1! 5. Minute: Benhamza erhöht auf 2:0 und die Führung ist vollkommen verdient zu diesem Zeitpunkt. 1. Minute: Bentaleb tankt sich durch und erzielt das frühe 1:0 für Schönebeck! 1. Minute: Anstoß! Werden-Heidhausen - Tusem Essen 1:4 15. Minute: Abpfiff! 15. Minute: Max Richter verschießt den Neunmeter und es bleibt beim 1:4! 14. Minute: Handspiel! Werden-Heidhausen bekommt einen Strafstoß. 13. Minute: Antoine Feld verkürzt aus der Distanz und es steht 1:4. 10. Minute: 4:0! Nour Artey schießt den Ball abgezockt in die untere Ecke. 8. Minute: Tusem erhöht auf 3:0! 5. Minute: Klimmeck schnürt den Doppelpack und es steht 0:2! 3. Minute: 0:1! Luca Klimmeck erzielt die frühe Führung für Tusem Essen. 1. Minute: Das Spiel beginnt! Spvg. Schonnebeck - Sportfreunde Katernberg 4:6 15. Minute: Conor Tönnies verkürzt nochmal auf 4:6. Danach ist Schluss. Schonnebeck verliert auch das zweite Spiel in Gruppe 4. 15. Minute: 3:6! Luca Campe macht alles klar für Katernberg! 13. Minute: 3:5! Im direkten Gegenzug trifft Andreas Kewe für Katernberg! 13. Minute: Thorben Kern trifft den Pfosten! 8. Minute: 3:4! Katernberg liegt erneut vorne. Timo Lindemann behält die Übersicht und trifft. 8. Minute: 3:3! Wenige Sekunden später gleicht Simon Skuppin aus! 7. Minute: Schwalben-Keeper Julian Zelenkov lengt die Kugel unglücklich ins eigene Tor! 6. Minute: 2:2! Robin Brandner erzielt den erneuten Ausgleich für die Schwalben. 5. Minute: 1:2! Marcel Welscher trifft für Katernberg! 4. Minute: 1:1! Golubytskyi erzielt den Ausgleich für Schonnebeck. 1. Minute: Blitzstart für Katernberg! Die Sportfreunde gehen mit 1:0 in Führung. 1. Minute: Anstoß! SG Schönebeck - FC Kray 7:0 15. Minute: Benhamza erzielt das 7:0 und das Spiel ist aus! 14. Minute: Mahde Kaeede trifft nur das Außennetz. Es bleibt beim 6:0. 13. Minute: Eine tolle Einzelaktion von Bentaleb führt zum 6:0! 11. Minute: Wieder landet der Ball im Tor des FC Kray. Der neue Spielstand lautet 5:0. 11. Minute: David Lenze wird in die Spitze geschickt und verwandelt eiskalt zum 4:0! 8. Minute: Auch im zweiten Spiel läuft es nicht rund für den FC Kray. 6. Minute: Soheib Benhamza steht am langen Pfosten goldrichtig und erhöht mit einem platzierten Schuss auf 3:0! 2. Minute: 2:0! Antony Brai legt prompt einen Treffer nach! 1. Minute: Yassine Bentaleb erzielt die schnelle Führung für Schönebeck und es steht 1:0! 1. Minute:Das Spiel beginnt! SF Niederwenigern - Türkiyemspor Essen 5:2 15. Minute: Rascho liefert direkt die Antwort und vollendet flach zum 5:2. 14. Minute: Emre Ayan mit einem starken Schuss und es steht 4:2. 11. Minute: Das 4:1 durch Dominik Enz! 10. Minute: Shawn Simon verkürzt aus kurzer Distanz. Nur noch 3:1. 9. Minute: 3:0! Dario Schumacher sorgt mit dem dritten Treffer für Niederwenigern wohl für die Vorentscheidung! 5. Minute: 2:0! Kevin Stinnen erhöht per Flachschuss für den Titelverteidiger! 3. Minute: Marc Rapka bekommt den Ball in halbrechter Position und versenkt unten links zum 1:0! 1. Minute: Anstoß! SF Katernberg - Tusem Essen 0:3 15. Minute: 0:3! Kurz vor Schluss legt Tusem den dritten Treffer nach! 13. Minute: 0:2! Artian Kabashaj zieht nach einem gegebenen Vorteil aus der Distanz ab und die Kugel schlägt unhaltbar im Kasten ein! 10. Minute: Katernberg drückt auf den Ausgleich. 6. Minute: Fast der Ausgleich, jedoch hält der Tusem-Keeper die Null mit einer doppelten Parade! 3. Minute: Tusem geht nach einem schönen Spielzug mit 1:0 in Führung! 1. Minute: Anpfiff! Spvg. Schonnebeck - Werden-Heidhausen 2:4 15. Minute: Abpfiff! Schonnebeck verpatzt den Auftakt in die Endrunde und unterliegt mit 2:4! 15. Minute: Rene Werner muss verletzt vom Platz. Er hat sich augenscheinlich am Knie verletzt. Wir wünschen gute Besserung! 10. Minute: Linus Thamm packt den linken Hammer aus und staubt aus spitzem Winkel ab und es steht 2:4! 8. Minute: Simon Skuppin verkürzt nach einem sehenswerten Angriff. Nur noch 2:3. 5. Minute: 1:3! Schonnebeck kassiert erneut ein Gegentor! 4. Minute: 1:2! Werden-Heidhausen gleicht aus! 3. Minute: 1:1! Artur Golubytskyi erzielt den Ausgleich! 2. Minute: Jakob Schneider schockt die Schwalben und erzielt die Führung für den Underdog! 1. Minute: Oberligist Schonnebeck eröffnet Gruppe 4 mit dem Spiel gegen Werden-Heidhausen! Türkiyemspor Essen - FC Kray 4:1 15. Das Spiel ist aus! 14. Minute: Kray verkürzt und es steht 4:1. 13. Minute: Beinahe das 4:0, aber Kray kann den Ball auf der Linie retten. 12. Minute: Doppelpack von Ayan! Es steht 3:0. 11. Minute: Der FC Kray kommt einfach nicht in die Partie. 10. Minute: 2:0 durch ein traumhaftes Tor von der Mittellinie durch Mounir Asrih! 6. Minute: 1:0 für Türkiyemspor! Emre Ayan lauert am zweiten Pfosten und bringt den Außenseiter in Führung! 4. Minute: Kray macht mächtig Druck, jedoch fehlt bislang die letzte Konsequenz im Abschluss. 1. Minute: Anstoß! SF Niederwenigern - SG Schönebeck 4:2 15. Minute: Der Titelverteidiger startet erfolgreich in die Endrunde und gewinnt mit 4:2. 14. Minute: Rascho staubt für Niederwenigern ab und erhöht auf 4:2! 13. Minute: Paul Renneberg schlenzt den Ball in den linken Winkel und es steht 3:2! 12. Minute: Die Antwortet kommt postwendend und Schönebeck gleicht aus! 2:2 der neue Spielstand. 11. Minute: Paul Schütte wird per Querpass bedient und verwandelt sicher zum 2:1. 8. Minute: 1:1! Dominik Enz erzielt den Ausgleich und lässt dem gegnerischen Keeper keine Abwehrchance. 7. Minute: Es ist ein ausgeglichenes Spiel, jedoch macht Niederwenigern mehr Druck. 3. Minute: 0:1! David Lenze bringt Schönebeck per Flachschuss in Führung. 1. Minute: Titelverteidiger Niederwenigern startet in Gruppe 3 gegen Schönebeck! 16:35 Uhr: In Gruppe 2 sichert sich die SpVgg. Steele den Gruppensieg. Der ESC Rellinghausen zieht als Gruppenzweiter in die Finalrunde ein. Der Vogelheimer SV (3. Platz) und der FSV Kettwig (4. Platz) scheiden aus. Weiter geht es um 17 Uhr mit den Spielen der Gruppe 3 und 4. FSV Kettwig - SpVgg. Steele 0:8 15. Minute: Bongartz erzielt das 0:8, danach ist Schluss! 13. Minute: 0:7! Elouriachi leitet den Angriff selbst ein und vollendet kaltschnäuzig. 9. Minute: Lippeck trifft aus der Distanz. 0:6 lautet der aktuelle Spielstand. 8. Minute: 0:5! Jonas Lippeck trifft und macht es deutlich für Steele. 7. Minute: Ilias Elouriachi trifft innerhalb einer Minute doppelt und macht die Tore Nummer drei und vier in diesem Spiel. 4. Minute: Steele erhöht! Jan-Lukas Lippeck staubt ab und es steht 0:2. 2. Minute: 0:1! Steele geht nach einem sehenswerten Spielzug und einem Treffer von Dominik Bongartz in Führung. 1. Minute: Los geht’s! ESC Rellinghausen - Vogelheimer SV 6:1 15. Minute: Rellinghausen erhöht mit dem Schlusspfiff auf 6:1! 13. Minute: Zwei Vogelheimer rennen sich gegenseitig über den Haufen. Yousef Issa hat freie Bahn und erhöht auf 5:1! 11. Minute: Linus Butz erhöht nach einer tollen Einzelaktion auf 4:1! 7. Minute: Vogelheim verkürzt. Nur noch 3:1! 6. Minute: 3:0 für Rellinghausen! 5. Minute: Nach fünf Minuten liegt Rellinghausen bereits mit 2:0 in Führung! 1. Minute: Anstoß! 16 Uhr: Damit stehen die ersten Teilnehmer der Finalrunde fest. Adler Union Frintrop ist als Gruppensieger der Gruppe 1 eine Runde weiter. Auch der Gruppenzweite SuS Haarzopf zieht in die Finalrunde ein. Der SV Burgaltendorf (3. Platz) und der TuS Holsterhausen (4. Platz) scheiden aus dem Turnier aus. SV Burgaltendorf - Adler Union Frintrop 1:4 15. Minute: 4:1 für Frintrop! Leon Engelberg macht kurz vor Schluss alles klar. 12. Minute: 3:1! Yannick Reiners macht das Tor aus kurzer Distanz. 12. Minute: Dominik Stukator bringt Adler Union erneut in Führung. Es steht 2:1! 11. Minute: Sky Eric Lietzau erzielt den Ausgleich! 1:1 der neue Spielstand! 10. Minute: Frintrop führt fünf Minuten vor Abpfiff weiterhin mit 1:0. 7. Minute: Burgaltendorf drückt auf den Ausgleich! 4. Minute: Tim Bönisch bringt Frintrop nach einer guten Passstafette mit 1:0 in Führung! 1. Minute: Es geht los! SuS Haarzopf - TuS Holsterhausen 7:0 15. Minute: 7:0! Haarzopf trifft erneut und dann ist Schluss! 15. Minute: Marco Brings bleibt cool und versenkt unten links zum 6:0! 14. Minute: Strafstoß für Haarzopf! 13. Minute: Erneut ist Flatow erfolgreich und schießt aus der Distanz das 5:0! 9. Minute: 4:0 durch Johannes Flatow, nachdem der Ball von der Bande vor seinem Füßen landet! 9. Minute: Enrico Ratz erhöht auf 3:0 für Haarzopf! 7. Minute: 2:0! Patrick Demme erhöht auf 2:0. Da sah TuS-Keeper Von Reth gar nicht gut aus. 5. Minute: 1:0! Abdelmalik El Outiachi überwindet den Keeper per Beinschuss zur Führung. 4. Minute: Bislang sind keine Tore gefallen. Holsterhausen wird lautstark von den Rängen unterstützt. 1. Minute: Anstoß! ESC Rellinghausen - FSV Kettwig 4:2 15. Minute: Sahin erzielt das 4:2 und besorgt damit den Endstand der Partie! 12. Minute: Marvin Töpfer verkürzt mit einem Traumtor in den Winkel auf 3:2! 11. Minute: Maximilian Heining hält Kettwig mit zwei Glanzparaden im Spiel! 8. Minute: 3:1! Linus Butz erhöht für Rellinghausen nach einem starken Spielzug. 7. Minute: Antonius Döppe verkürzt für Kettwig auf 2:1! 6. Minute: 2:0! Rellinghausen legt einen Treffer nach! 5. Minute: Bünyamin Sahin erzielt das 1:0 für Rellinghausen! 1. Minute: Das Spiel beginnt! SpVgg. Steele - Vogelheimer SV 3:2 15. Minute: 3:2 für Steele in letzter Sekunde! Ilias Elouriachi erzielt das entscheidende Tor aus kurzer Distanz. Kurz danach ist das Spiel vorbei. 14. Minute: Der Ausgleich! Ilhan Cöpcü trifft zum 2:2. 11. Minute: Serdar Sat verkürzt für Vogelheim auf 2:1! 10. Minute: 2:0 für Steele! Die SpVgg. legt direkt nach. 9. Minute: 1:0! Jonas Lippeck versenkt den Ball unten links! 9. Minute: Strafstoß für Steele! 8. Minute: Steele klärt den Ball auf der Linie! Weiterhin 0:0. 6. Minute: Weiterhin 0:0. Vogelheim investiert etwas mehr und hat mehr Möglichkeiten. 4. Minute: Es ist eine temporeiche Partie. Beide Teams erspielen sich gute Chancen. 1. Minute: Es geht weiter! SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf 3:1 15. Minute: Enrico Ratz erzielt die Entscheidung per Lupfer. Haarzopf gewinnt mit 3:1! 11. Minute: Der Anschlusstreffer für Burgaltendorf. Nur noch 2:1. 10. Minute: Das 2:0 nach einem starken Solo von Maximilian Härtel. 9. Minute: Wenig Highlights in dieser Partie bislang. Haarzopf bleibt weiterhin knapp vorne. 5. Minute: 1:0 für Haarzopf! Nach fünf Minuten besorgt Marco Brings die Führung für seine Mannschaft. 1. Minute: Das Spiel beginnt! Adler Union Frintrop - TuS Holsterhausen 10:0 15. Minute: Abpfiff! 14. Minute: Nils van den Woldenberg macht es zweistellig und es steht 10:0! 14. Minute: Jeder Schuss ein Treffer. Felix Gatner erzielt das 9:0! 13. Minute: Felix Ohters setzt noch einen drauf und trifft zum 8:0! 12. Minute: Wieder trifft Frintrop. Es steht 7:0. 11. Minute: Erneut ist Demirdere zur Stelle und schiebt den Ball aus kurzer Distanz zum 6:0 über die Linie. 9. Minute: Demirdere erhöht nach starker Ballannahme und Körpertäuschung auf 5:0! 6. Minute: Und der nächste Streich von Frintrop. 4:0 lautet der neue Spielstand. 5. Minute: 3:0 für Adler Union! Burak Demirdere war erfolgreich! 5. Minute: 2:0! Engelberg schnürt den Doppelpack. 4. Minute: Leon Engelberg bringt Frintrop aus halblinker Position mit 1:0 in Führung! 1. Minute: Das Spiel beginnt! 14:07 Uhr: In wenigen Minuten geht es weiter mit den nächsten beiden Spielen der Gruppe 1. Vogelheimer SV - FSV Kettwig 8:0 15. Minute: Das war eine klare Angelegenheit. Vogelheim gewinnt 8:0. 13. Minute: Das 8:0 durch einen schönen Lupfer von Yilmaz! Dreierpack für den Vogelheimer. 12. Minute: Fast das 8:0, Naoufal Nouri scheitert aus kurzer Distanz am Keeper. 10. Minute: 7:0 für Vogelheim! Kettwig bleibt ohne jede Chance. 9. Minute: Yilmaz schnürt den Doppelpack und es steht 6:0! 8. Minute: 5:0 durch Deniz Senol! 6. Minute: Can Funke erhöht auf 4:0, dabei trifft er den Ball gar nicht richtig und der Ball kullert über die Linie. 4. Minute: Das 3:0 durch Ilhan Cöpcü! Es läuft wie geschmiert für den Vogelheimer SV! 3. Minute: 2:0! Enes Yilmaz erhöht nur wenige Sekunden später! 2. Minute: 1:0! Vogelheim geht in Führung! 1. Minute: Das zweite Spiel der Gruppe 2 beginnt! SpVgg. Steele - ESC Rellinghausen 2:2 15. Minute: Das Spiel endet 2:2! 13. Minute: 2:2! Marc Geißler gleicht für Steele aus! 12. Minute: Bünyamin Sahin trifft den Pfosten! 11. Minute: Lippeck scheitert erneut aus guter Positon! 10. Minute: Fast der Ausgleich, aber Jan-Lukas Lippeck scheitert am Torhüter. 9. Minute: Louis Smeilus steht goldrichtig und verkürzt aus kurzer Distanz auf 1:2. 8. Minute: Rellinghausen ist überlegen und macht weiter Druck! 6. Minute: Tobias Doil mit einem schönen Treffer zum 2:0 für den ESC! Der Ball prallt vom Pfosten ins Tor. 2. Minute: Simon Neuse bringt den ESC mit 1:0 in Führung! 1. Minute: Das erste Spiel der Gruppe 2 beginnt! TuS Holsterhausen - SV Burgaltendorf 2:3 15. Minute: Burgaltendorf gewinnt gegen Holsterhausen mit 3:2! 15. Minute: Lucas Davies verkürzt für Holsterhausen aus der Distanz. Es steht 2:3. 9. Minute: Kai Nakowitsch erhöht auf 3:1 für Burgaltendorf per Flachschuss! 8. Minute: 1:2, der Doppelschlag durch Naoumov! 7. Minute: Die Freude war nur von kurzer Dauer, Burgaltendorf gleicht durch Deniz Naoumov aus. 6. Minute: 1:0 durch Daniel Conti! Der Außenseiter geht in Führung. 4. Minute: Holsterhausens Keeper Leon von Reth hält den Kasten mit tollen Paraden bislang sauber. 1. Minute: Anpfiff! Adler Union Frintrop - SuS Haarzopf 4:1 15.Minute: Abpfiff! 14. Minute: Nils Reiners lenkt den Ball ins eigene Tor und es steht 4:1. 13. Minute: Frintrop kontert nach einem aberkannten Tor von Haarzopf und erhöht auf 4:0. 12. Minute: Beinahe der Doppelpack von Stukator, aber der Keeper ist auf dem Posten. 10. Minute: Frintrop dominiert die Partie und lässt auch hinten wenig zu. 6. Minute: 3:0! Dominik Stukator erzielt den nächsten Treffer. 4. Minute: 2:0! Dustin Hoffmann erhöht nach einem schönen Spielzug per Flachschuss. 2. Minute: 1:0 für Frintrop! Nils van den Woldenberg staubt ab und erzielt den ersten Treffer des Tages. 1. Minute: Das Spiel beginnt! 12:30 Uhr: Die Halle füllt sich und die ersten Mannschaften machen sich warm. In 30 Minuten beginnt die Endrunde mit dem Spiel zwischen DJK Adler Union Frintrop und SuS Haarzopf. Gruppe 1 (ab 13 Uhr): Adler Union Frintrop, SuS Haarzopf, TuS Holsterhausen, SV Burgaltendorf Gruppe 2 (ab 13 Uhr): SpVgg Steele, ESC Rellinghausen, Vogelheimer SV, FSV Kettwig Gruppe 3 (ab 17 Uhr): SF Niederwenigern, SG Essen-Schönebeck, SC Türkiyemspor Essen, FC Kray Gruppe 4 (ab 17 Uhr): SpVg Schonnebeck, SC Werden-Heidhausen, DJK/SF Katernberg, Tusem Essen

