Am letzten Tag des Jahres präsentieren wir die zehn am meisten gelesenen Artikel bei RevierSport aus 2024.

Das Jahr ist um – und da gehört es beinahe fest dazu, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Das tut auch der RevierSport und zwar in Form der zehn Artikel, die über das Jahr 2024 am meisten gelesen wurden. Ausgenommen sind die diversen Liveticker von Mitgliederversammlungen oder Hallenturnieren.

10.: Dominick Drexler im Visier vom VfL Osnabrück (58.000 Views)

Bei Schalke 04 spielt Dominick Drexler in dieser Saison keine große Rolle. Dafür ist er ins Visier des Drittligisten VfL Osnabrück geraten, der im Winter vor allem durch personelle Verstärkungen den Abstieg in die Regionalliga verhindern will.

9.: Kommentar zur Spielabsage in Saarbrücken (59.000)

Der Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal hatte schwere Folgen für den Rasen des FC Saarbrücken. So wurde, weil das Geläuf aufgrund von Regenfällen wohl zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, das Spiel gegen Rot-Weiss Essen abgesagt. Das zog großen Unmut nach sich.

8.: Chaos im MSV-Heimspiel nach dem feststehenden Abstieg (60.000)

Nachdem am Abstieg in die Regionalliga nichts mehr zu ändern war, versank das Heimspiel des MSV Duisburg beinahe im kompletten Chaos. Einige Personen versuchten den Platz zu stürmen, es kam zu Tumulten.

7.: Angriff auf RWE-Fanzug (66.000)

Auf dem Weg zum Auswärts-Spiel bei Hansa Rostock wurde die Sonderzugfahrt einiger Anhänger von Rot-Weiss Essen von Hansa-Anhängern angegriffen. Der Anstoß der Partie wurde daraufhin verschoben.

6.: Nackt-Fußball in Herne (71.000)

Die Spiele der Nacktionalmannschaft locken stets eine Vielzahl an Zuschauern. Das schien bereits bei diesem Text aus dem Jahr 2015 (!) heraus. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Ausgabe im Stadion von Westfalia Herne.

5.: Clemens Tönnies und die Verbindung zu Schalke (72.000)

Schon einmal zu Beginn des Jahres hatte sich Clemens Tönnies über seinen Ex-Verein Schalke 04 geäußert und dabei durchblicken lassen, was es für sein Engagement brauchen würde.

4.: Trauer um BVB-Fan-Urgestein (75.000)

Im März dieses Jahres verstarb Olaf Suplicki im Alter von 62 Jahren. Er war Mitbegründer der BVB Fan- und Förderabteilung.

3.: SV Straelen: Alle dürfen gehen (75.000)

Zu Beginn des Jahres wurde es dunkel beim SV Straelen. Der damalige Oberligist zog sich vom Spielbetrieb zurück, alle Spieler durften sich einen neuen Verein suchen.

2.: Erkrankter BVB-Fan Marcel stirbt (77.000)

Der lange BVB-Fan Marcel, der auch Teil der Ultra-Gruppe „The Unity“ gewesen war, verstarb kurz nach Jahreswechsel nach langem Kampf gegen den Krebs.

1.: EM: Mittelstädt-Freundin ätzt gegen Dortmund (160.000)

Die Reise zum EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark hinterließ bei der Partnerin von DFB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt nicht den allerbesten Eindruck – und den teilte sie auf Instagram.