Schalke 04 hat auch in diesem Jahr wieder für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Überblick über die zehn am meisten gelesenen Artikel bei RevierSport.

Knapp 3300 Artikel um den FC Schalke 04 sind in diesem Jahr bislang erschienen. Einige davon haben die RevierSport-User besonders interessiert. Ein Überblick über die Top zehn:

10.: Champions League auf Schalke – aber ohne S04 (37.000 Views)

Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine trug der Top-Klub des Landes, Schachtjor Donezk, seine Heimspiele auf Schalke aus. Gegner waren und sind der FC Bayern, Atalanta Bergamo, die Young Boys Bern und Stade Brest.

9.: Königsblaue Liebeserklärung von Moderatorinnen-Duo (39.000)

Laura Wontorra und Sophia Thomalla haben in einem Talk des Deutschen Fußball-Bundes über ihre Verbundenheit zu Schalke 04 gesprochen. Beide verbinden besondere Erinnerungen mit den Knappen.

8.: Getränkebecher fliegen im Olympiastadion (40.000)

Nach der 2:5-Niederlage bei Hertha BSC im März entlud sich die Wut der mitgereisten Anhänger von Königsblau. Sie beschimpften die S04-Spieler und Getränkebecher wurden zu Wurfgeschossen. Am Ende der Saison feierten beide Lager aber gemeinsam den Klassenerhalt.

7.: Tumult rund um Braunschweig-Spiel (42.000)

Der 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig im Februar rückte ein wenig wegen der Aktionen abseits des Feldes in den Hintergrund. Die beiden Fanlager gerieten aneinander, Pyro-Technik wurde gezündet.

6.: Clemens Tönnies wehrt sich gegen Basler (43.000)

Beim „Doppelpass on Tour“ saß Clemens Tönnies, ehemaliger Aufsichtsratschef von Schalke 04, eigentlich nur im Publikum. Schließlich mischte er in der Diskussion doch noch mit. Nach einer Spitze von Mario Basler erklärte er seine Sicht auf seine Zeit bei S04.

5.: Oczipka erinnert sich an die Abstiegssaison 2020/2021 (48.000)

Der Abstieg mit einer eigentlich für andere Ziele ausgerichtete Mannschaft war ein Tiefpunkt in der Geschichte von Schalke 04. Ex-Spieler Bastian Oczipka erinnerte sich an eine Szene, in denen den Spielern klar war, dass der Klassenerhalt nicht mehr machbar war.

4.: Polizeieskorte für Fans des Testspiel-Gegners (56.000)

Im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen vor dem Rückrundenstart der vergangenen Saison in der Arena auf Schalke machten die mitgereisten Gäste-Fans vor allem mit Pyro-Technik-Einsatz auf sich aufmerksam. Die aktive Fan-Szene der Belgier verließ das Stadion frühzeitig. Die vier Fanbusse erhielten eine Polizeieskorte bis zur Autobahn.

3.: Dominick Drexler im Visier vom VfL Osnabrück (58.000)

Bei Schalke 04 spielt Dominick Drexler in dieser Saison keine große Rolle. Dafür ist er ins Visier des Drittligisten VfL Osnabrück geraten, der im Winter vor allem durch personelle Verstärkungen den Abstieg in die Regionalliga verhindern will.

2.: Die Mitgliederversammlung im Ticker (72.000)

Axel Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04, fasste die vielen Stunden in der Arena bei niedrigen Temperaturen kurz und knackig zusammen: „Wir haben hitzig diskutiert und uns ordentlich die Meinung gesagt. Danke dafür.“

1.: Clemens Tönnies und die Verbindung zu Schalke (72.300)

Schon einmal zu Beginn des Jahres hatte sich Clemens Tönnies über seinen Ex-Verein Schalke 04 geäußert und dabei durchblicken lassen, was es für sein Engagement brauchen würde.