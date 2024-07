Der Abstieg des S04 mit einer Millionen schweren Truppe im Sommer 2021 ist bis heute eine der peinlichsten Momente der Bundesliga-Geschichte. Bastian Oczipka hat nun ein pikantes Detail aus der Kabine verraten.

Bastian Oczipka gehörte zu den Spielern, die im Sommer 2021 mit dem FC Schalke 04 auf peinlichste Art und Weise aus der Bundesliga abgestiegen sind.

Dabei versuchte der im Winter bereits beinahe abgeschlagende Verein nochmal alles. Der S04 holte zwei Vereinslegenden zurück. Klaas-Jan Huntelaar wechselte von Ajax Amsterdam zurück zu den Königsblauen. Und Sead Kolasinac, der gerade mit Atalanta Bergamo die Europa League gewonnen hat, kam vom FC Arsenal. Dazu gesellte sich Weltmeister Shkodran Mustafi.

Doch all das nutzte nichts. Mit desaströsen Leistungen in Serie klebten die Knappen auf dem letzten Tabellenplatz fest und musste sich nach einer Niederlage bei Arminia Bielefeld bereits im April aus der Bundesliga verabschieden.

Wenn es nach Ozcipka geht, war aber eigentlich vor Beginn der Rückrunde schon alles verloren. Nach der Installierung des Schweizers Christian Gross als Trainer kurz nach Weihnachten sei der Mannschaft klar gewesen, dass sie den Klassenerhalt nicht mehr schaffen wird.

Bitte, irgendwas Geiles. Und dann präsentieren die uns Christian Gross. Ich glaube nach der ersten Ansprache saßen wir in der Kabine und haben uns gesagt: "Alles klar. Das war's. Das alles ist nicht mehr zu retten. Bastian Oczipka

"Das Problem war einfach nur: Wir saßen da im Winter, ich weiß noch und wir dachten: 'Bitte gib uns einfach nochmal einen guten Trainer. Wir können das echt noch schaffen, weil wir eigentlich eine geile Mannschaft hatten'", erklärte der Linksverteidiger bei Magenta TV. "Dann kam noch "Seo" Kolasinac, Mustafi kam noch. Und dann saßen wir da: "Bitte, irgendwas Geiles. Und dann präsentieren die uns Christian Gross. Ich glaube nach der ersten Ansprache saßen wir in der Kabine und haben uns gesagt: "Alles klar. Das war's. Das alles ist nicht mehr zu retten."

Es folgte dann zwar nach 30 sieglosen Spielen in der Bundesliga der Sieg gegen die TSG Hoffenheim, der wenigstens dafür sorgte, dass Tasmania Berlin weiterhin die längste Sieglos-Serie der Bundesliga hält. Aber anschließend kamen wieder neun sieglose Spiele hintereinander. "Dann war es schon vorbei. Das war krass. Das war eine Comedy-Show einfach nur. Aber damals war es traurig. Beschämend. Furchtbar damals", meinte Oczipka zu Reaktivierung von Gross aus dem Rentnerdasein.

Das Ende ist bekannt. Vom Abstieg mit all seinen negativen Folgen hat sich der Klub bis heute nicht erholt. Es folgte zwar der sofortige Wiederaufstieg, aber eben auch der anschließende neuerliche Falll in die 2. Liga. Nun startet der stolze Verein in seine dritte Zweitligasaison in den vergangenen vier Jahren.