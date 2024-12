Der VfL Bochum hat auch in diesem Jahr wieder für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Überblick über die zehn am meisten gelesenen Artikel bei RevierSport.

In knapp 10.000 Artikeln ist der VfL Bochum im bald abgelaufenen Jahr Thema gewesen. Nach dem dramatischen Klassenerhalt ist der VfL auch in der laufenden Saison noch Erstligist. Das sind die zehn am meisten gelesenen Artikel bei RevierSport:

10.: Spott gegen RB Leipzig (26.000 Views)

Beim Spiel gegen RB Leipzig fanden nur knapp 800 Gäste-Fans den Weg an die Castroper Straße. Das sorgte für Belustigung und Spott bei den Fans des VfL Bochum.

9.: Keven Schlotterbeck bläst zum Kampf (26.900)

Nach dem 0:5 gegen Bayer Leverkusen im Mai verpasste der VfL Bochum den vorzeitigen Klassenerhalt – der ja schließlich auch erst in der Relegation feststand. Verteidiger Keven Schlotterbeck schüttelte die Pleite mit klaren Worten direkt ab: „Ich scheiß drauf!“

8.: Herbert Grönemeyer kommt nicht zum Einsatz (27.000)

Der VfL Bochum schied mit 0:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Jahn Regensburg aus. Das Pokal-Trikot, das in Zusammenarbeit mit dem Musiker Herbert Grönemeyer entstanden war, kam gar nicht erst zum Einsatz.

7.: Peter Neururer orakelt richtig (28.000)

Mit all seinen Tipps lag der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer im April richtig. Der VfL Bochum hielt die Klasse, ebenso der FC Schalke 04. Auch den Nicht-Aufstieg von Rot-Weiss Essen und dem Abstieg des MSV Duisburg hatte er da geahnt.

6.: Talent verlässt den VfL Bochum (28.000)

Mika Preßler hatte in der U17 des VfL Bochum für einiges Aufsehen gesorgt. Halten konnte der Klub das Talent aber nicht. Genau wie sein Zwillingsbruder Mats Preßler wechselte er in die U19 von Mainz 05.

5.: 8000 Euro für VfL-Wissen (31.000)

Die 8000-Euro-Frage bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ brachte der Kandidatin zum Schluss wenig Glück. Mit 16.000 Euro ging sie nach Hause. Die Frage war, wer beim VfL Bochum die Mitgliedsnummer 4630 innehält. Für die Treuen von der Castroper Straße wäre das wohl eine 500-Euro-Frage gewesen.

4.: Manuel Riemann in der Relegation außen vor (32.000)

In den entscheidenden Spielen gegen Fortuna Düsseldorf setzte Interimstrainer Heiko Butscher nicht auf die nominelle Nummer eins Manuel Riemann. Es war der Beginn eines Streits zwischen Spieler und Klub, der sich bis ans Jahresende hinzog.

3.: Vangelis Pavlidis auf einmal ein Millionen-Mann (32.000)

Viermal stand der Stürmer beim VfL Bochum auf dem Platz – ohne Torerfolg. Bei AZ Alkmaar fand er seine Form und wechselte im Sommer für beinahe 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon.

2.: Kevin Stöger deutet Abgang an (33.000)

Mittelfeldspieler Kevin Stöger war beim Relegations-Rückspiel in Düsseldorf der entscheidende Spieler beim VfL Bochum. Ein Bekenntnis zum Verein wollte er sich nach dem Spiel nicht abringen. Er wechselte im Sommer schließlich zu Borussia Mönchengladbach.

1.: Niclas Thiede steht vor Wechsel (37.000)

Der VfL Bochum ist auf der Torhüter-Position gut aufgestellt. Dementsprechend fiel es auch nicht allzu schwer, Niclas Thiede im Sommer zum SSV Ulm 1846 ziehen zu lassen.