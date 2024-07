Bundesligist VfL Bochum hat aktuell vier Torhüter unter Vertrag. Ein Schlussmann steht vor dem Abgang.

Manuel Riemann (35) ist suspendiert und er hat trotz Vertrags bis zum 30. Juni 2025 keine sportliche Zukunft mehr beim VfL Bochum ist offiziell noch offen.

Wären da noch Paul Grave, Patrick Drewes und Niclas Thiede, die für das VfL-Gehäuse infrage kommen. Wie RevierSport nun erfuhr, wird zumindest Thiede demnächst wohl kein Thema mehr in Bochum sein.

Nach RS-Informationen steht der 25-Jährige kurz vor einem Wechsel zum SSV Ulm 1846 in die 2. Bundesliga. Thiede besitzt beim VfL noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der VfL und SSV sprechen aktuell noch über die Konditionen - heißt eine mögliche Leihe oder einen festen Wechsel. In den nächsten Tagen sollte hier eine Lösung gefunden werden.

Dann würde der VfL nach Patrick Drewes, der diesen Sommer vom Karlsruher SC an die Castroper Straße wechselte, mit Sicherheit noch einmal auf dem Torwart-Transfermarkt tätig werden. Eigentlich duellieren sich nach aktuellen Stand Drewes und Thiede um die Nummer eins in Bochum. Doch der Zweitgenannte wird dies dann wohl in Ulm werden.

Thiede hat kein einziges Spiel für den VfL Bochum absolviert

Thiede war im Sommer 2023 vom SC Verl zum VfL Bochum gewechselt und durfte kein einziges Mal das VfL-Tor in der Bundesliga hüten. Sein einziger Einsatz in Liga eins datiert vom 19. Oktober 2019 - noch im Trikot des SC Freiburg.

Der gebürtige Hagener wurde beim SSV Hagen ausgebildet, es folgten Junioren-Stationen beim FC Iserlohn sowie NLZ-Zeiten bei Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und dem VfL Bochum (2015 bis 2018). Im Sommer 2018 wechselte er dann zur U23 des SC Freiburg, und drei Jahre später wurde er an den SC Verl ausgeliehen. In der Saison 2022/2023 avancierte er dann zu einem der besten Drittliga-Keeper und konnte sich so für einen Vertrag beim VfL Bochum empfehlen.

Thiede blickt auf insgesamt 56 Einsätze (89 Gegentore) in der 3. Liga zurück. Demnächst könnten Einsätze in der 2. Bundesliga folgen - für den amtierenden Drittliga-Meister SSV Ulm 1846.