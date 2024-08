VfL Bochum: Das DFB-Pokal-Aus ist auch ein Herbert-Grönemeyer-Trikot-Fiasko

Der VfL Bochum ist überraschend aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Das hat auch Einfluss auf die Fans, die sich die begehrten Pokal-Trikots mit dem Sponsor Herbert Grönemeyer bestellt haben.

Was für ein gebrauchter Nachmittag für den VfL Bochum! Wie im Vorjahr - in Bielefeld - schied der Bundesligist bereits in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals aus.

Die bittere 0:1-Niederlage bei Neu-Zweitligist Jahn Regensburg bedeutet nicht nur einen Einnahmeverlust von mindestens 600.000 Euro. Für das Erreichen der zweiten Hauptrunde erhält nämlich jeder Verein 418.906 Euro. Dazu kommen entgangene Einnahmen aus dem Ticketverkauf.

Auch für viele Fans ist das Ausscheiden neben dem sportlichen Misserfolg ein Fiasko. Denn die meisten Besitzer der schicken hellblauen Trikots mit dem "HG 4630 Bochum-Badge" auf dem linken Ärmel bekommen ihr Trikot nun erst wochenlang nach dem Ausscheiden.

Genauso schlimm: Der VfL wird dann nicht ein einzges Mal in diesen Trikots gespielt haben. Denn auch beim Spiel am Sonntag in Regensburg musste der Klub von der Castroper Straße die Leibchen im Koffer lassen.





Auf Anweisung des DFB musste der VfL kurzfristig in den dunkelblauen Trikots antreten. "Entgegen unserem eigentlichen Wunsch, die erste DFB-Pokalrunde im Auswärtstrikot „Flutlichtblau hell“ zu bestreiten, tritt unser VfL heute um 15:30 Uhr im Flutlichtblau dunklen Dress bei Jahn Regensburg an", teilte der Verein über seine sozialen Medien mit. "Grund dafür sind die Durchführungsbestimmungen des DFB, die vorsehen, dass sich die Spielkleidungen der Mannschaften deutlich unterscheiden - dies wäre beim hellblauen Outfit nicht zwingend der Fall gewesen, weswegen wir als Auswärtsteam auf dunkelblau ausweichen mussten."

Dabei war der Verkauf der Pokal-Trikots mit dem Bochumer Musiker Herbert Grönemeyer als Ärmel-Sponsor ein voller Marketing-Erfolg. Alle verfügbaren 4.630 Trikots waren binnen eines Tages an den Fan gebracht. Allerdings bekamen nur 463 Anhänger das Trikot bis zum Erstrundenspiel auch ausgeliefert. Der große Rest muss noch bis Ende Oktober warten.

Die zweite Runde, die ebenenfalls am letzten Oktober-Wochenende stattfindet, können die Fans dann mit ihren neuen Trikots auf der Couch verfolgen. Aber, um es positiv auszudrücken: Immerhin hat der VfL mit den hellbauen Pokaltrikots kein einziges Spiel verloren.