Für die Pott-Klubs stehen in den ersten drei Ligen Entscheidungen an. Peter Neururer hat überall Vergangenheit - und hat Tipps zum VfL Bochum, Schalke, Duisburg und RWE abgegeben.

In der Bundesliga kämpft der VfL Bochum um den Klassenerhalt. Eine Etage tiefer stemmt sich der FC Schalke 04 gegen den Abstieg in Liga drei. Und in der wiederum könnte Rot-Weiss Essen noch aufsteigen, während der MSV Duisburg an der Schwelle zur Regionalliga West steht.

Peter Neururer (58) hat bei allen genannten Teams eine Vergangenheit. Für RevierSport hat er Prognosen abgegeben. "Ich bin mein Leben lang immer Optimist gewesen", sagt er. Dementsprechend glaubt er auch noch an fast alle Klubs.

Peter Neururer über...

... den VfL Bochum: "Nach dem grandiosen Sieg gegen Bayern sind sie in eine Schieflage geraten, die aber noch reparabel ist. Das Ziel war von vornherein der Klassenerhalt. Den haben sie in der eigenen Hand. Natürlich ist der VfL jetzt in einem Negativstrudel, während Mainz 05 in guter Form ist. Auch der 1. FC Köln ist noch nicht abgeschlagen. Das wird eine ganz enge Kiste, da ist 'Daumen drücken' angesagt. Die Hoffnung ist da, und die gilt es zu realisieren. Da ich mein Leben lang immer Optimist war, hoffe und glaube ich, dass der VfL die Liga hält"

... den FC Schalke 04: "Die Hoffnung sind die Heimspiele. Die Gegner kann Schalke allesamt schlagen und die Punkte würden reichen, um drinzubleiben. Wir reden von Schalke 04, wo das Ziel mal der Wiederaufstieg war. Das finde ich schon eigenartig. Klar, sie haben den Trainer und die sportliche Leitung gewechselt. Ich bin froh, wenn sie die Liga halten. Dann kann man sich mal Gedanken darüber machen, wie die Zukunft aussehen wird. Wenn sie die Liga nicht halten, sehe ich Schalke, wie viele andere, nicht in der dritten Liga. Wie sollen sie sich das leisten können? Aber die Gedanken müssen wir uns nicht machen. Ich gehe davon aus, dass Schalke 04 drinbleibt."

... Rot-Weiss Essen: "Wenn Rot-Weiss Essen den dritten Platz belegen sollte, wäre das gigantisch. Die Entwicklung bei RWE ist toll - zweifelsfrei. Ich hoffe, dass sie es schaffen. 'Glauben' ist eine andere Sache. Dafür sind die Konkurrenten zu stabil."

Neururers Trainer-Stationen im Ruhrpott: Rot-Weiss Essen: Co-Trainer (01.07.1968 - 14.09.1987) Rot-Weiss Essen: Trainer (15.09.1987 - 17.11.1987) FC Schalke 04: Trainer (11.04.1989 - 13.11.1990) VfL Bochum: Trainer (04.12.2001 - 30.06.2005) MSV Duisburg: Trainer (17.11.2008 - 29.10.2009) VfL Bochum: Trainer (08.04.2013 - 09.12.2014)

... den MSV Duisburg: "Die Situation ist traurig. Mit Michael Preetz haben sie einen Geschäftsführer, der eigentlich über die nötige sportliche Kompetenz verfügt. Leider ist er zu einem Zeitpunkt gekommen, an dem er nicht mehr allzu großen Einfluss nehmen konnte. Jetzt geht es darum, den Verein so aufzustellen, dass der Wiederaufstieg realistisch ist. Dass sie noch die Klasse halten, kann ich mir nicht vorstellen. Wieso sollten die anderen darüber plötzlich alles verlieren? Wenn man anfängt, so zu rechnen, dann ist es normalerweise schon vorbei."

Und welcher Abstieg, sollte er denn eintreten, würde Peter Neururer am meisten treffen?

"Da denke ich an die Endkonsequenz. Ein Abstieg von Schalke 04 würde womöglich bedeuten, dass der Verein in der Regionalliga an den Start gehen muss. Das sind nicht nur rein sportliche Konsequenzen. Das würde eine ganze Region treffen. Sollte etwa der VfL Bochum absteigen, was ich wirklich nicht hoffe, dann wäre der Verein für einen Wiederaufstieg gut aufgestellt."