Rot-Weiss Essen hat ein Trainingslager auf die Beine gestellt, erfahrene Spieler verpflichtet und weitere Zugänge sind geplant. Jetzt muss der Trainer mit der Mannschaft liefern.

Rot-Weiss Essen hat sich vom 6. bis zum 12. Januar 2025 an der türkischen Riviera auf die Drittliga-Rückrunde vorbereitet.

Trainer Uwe Koschinat konnte unter tollen Bedingungen trainieren - mit Klaus Gjasula und Dominik Martinovic wurden zudem zwei starke Zugänge präsentiert.

Zwei weitere sollen kommen, ein Angreifer und ein Linksverteidiger. Beim Stürmer könnte es sich zwischen Lars Lokotsch (SC Verl), der allerdings eine hohe Ablöse kosten würde aufgrund einer Ausstiegsklausel, und Marek Janssen (SV Meppen) entscheiden. Janssen würde deutlich weniger kosten.

Im Optimalfall hat man vor dem Restrundenauftakt am Sonntag (16:30 Uhr) bei Alemannia Aachen den neuen Offensivspieler an Bord. Wie das finanziert werden soll, wie es um einen Abgang von Leonardo Vonic steht und wie die Ausgangslage im Abstiegskampf der 3. Liga ist, das diskutieren wir in einer neuen Folge unseres RWE-Talks "vonne Hafenstraße" mit Moderatorin Kira Alex, Martin Herms, der für die Funke Mediengruppe mit RWE in der Türkei war, und Christian Brausch (RevierSport).



Klar ist auf jeden Fall vor dem Start in Aachen und den folgenden Partien gegen Hannover II, in Bielefeld und gegen Unterhaching: RWE muss gleich voll da sein und sollte der Kader so in die Spiele gehen, wie er sich derzeit darstellt, dann hat Trainer Uwe Koschinat eine erste Elf zur Verfügung, die in der Lage sein muss, den Klassenerhalt zu schaffen.

Leonardo Vonic wird dann wohl nicht mehr dabei sein. Sein Wechsel bringt das nötige Kleingeld, um selber weiter verpflichten zu können.

