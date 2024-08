Arminia Bielefeld hat Borussia Dortmund II mit 1:0 (0:0) besiegt. Pech hatte Marius Wörl, den Zentimeter vom Tor trennten. Besser machte es schließlich Kaito Mizuta.

Arminia Bielefeld hat Borussia Dortmund II in einem über weite Strecken unaufgeregten Drittliga-Spiel doch noch mit 1:0 besiegt. Für Arminia Bielefeld ist es nach dem 2:1 bei Energie Cottbus der zweite Sieg im zweiten Spiel der Saison. Borussia Dortmund II muss die sehr junge Tabellenführung an Dynamo Dresden abgeben. Der DSC ist punktgleich.

Mann des Tages war Kaito Mizuta. In der 88. Minute hatten die Dortmunder den Japaner nicht wirklich auf dem Zettel, sodass er nach einer Flanke von rechts hochsteigen und zum Bielefeld-Sieg einnicken konnte. Der späte Treffer kam zwar etwas überraschen, ging aber in Ordnung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Bielefelder, die die erste gute Chance hatten. Gleich in zwei Situationen konnten die Gäste Hereingaben nur mit großer Mühe klären. Außerdem kam Merveille Biankadi mit einem strammen Schuss aus der Distanz zum Abschluss, den Silas Ostrzinski allerdings parieren konnte.

Dann aber hätte Antonio Foti zur Gäste-Führung treffen müssen (35.). Der Bulgare bekam den Ball im Zentrum und trieb ihn in Richtung Sechzehner. Mit einer Schusstäuschung vernaschte er Joel Felix, doch sein Torabschluss im Sechzehner ist viel zu zentral und konnte so problemlos von Jonas Kersken entschärft werden. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Auch in Durchgang zwei vermochte keines der beiden Teams mehr so richtig, das Spiel zu entscheiden. Aber dann kam Marius Wörl. In der 75. Minute legte Keito Mizuta am Sechzehner ab. Wörls erster Schuss wurde noch geblockt, der zweite Versuch landete am rechten Pfosten. Bitter für Arminia, aber die Null blieb stehen.

Dann aber trat Mizuta auf - und erlöste die Gastgeber doch noch. Kurz vor dem Abpfiff flog dann noch der ehemalige Duisburger Baran Mogultay für eine Notbremse vom Feld. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.

So spielten die Teams

Bielefeld: 1 Kersken - 24 Lannert, 19 Großer, 3 Felix, 4 Oppie - 6 Corboz, 21 Russo, 13 Kunze - 17 Biankadi, 39 Becker, 22 Schroers. - Trainer: Kniat

Dortmund II: 31 Ostrzinski - 29 Jessen, 34 Lührs, 15 Hüning, 3 Bueno - 6 Azhil, 8 Roggow, 5 Foti - 20 Hettwer, 14 Eberwein, 23 Paulina. - Trainer: Zimmermann

Tore: 1:0 Mizuta (88.)

Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Zwingenberg)

Zuschauer: 2000