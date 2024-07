Dynamo Dresden musste am Samstag (6. Juli) eine bittere Testspiel-Niederlage gegen einen Regionalligisten einstecken. Die Worte danach fielen deutlich aus.

Nach Platz sechs und vier in den vergangenen beiden Drittliga-Spielzeiten sollen aller guten Dinge drei sein - heißt: die SG Dynamo Dresden will endlich in die 2. Bundesliga zurückkehren.

Doch so wird es schwer. Am Samstag, 6. Juli, unterlag Dresden im Testspiel Südwest-Regionalligist KSV Hessen Kassel mit 1:2. Christoph Daferner erzielte im XXL-Test über 120 Minuten den einzigen Treffer der Sportgemeinschaft.

"Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war eigentlich ganz gut. Gerade deshalb hätte die Niederlage nicht sein müssen", sagt der Torschütze gegenüber der Bild-Zeitung. Daferner ergänzte aber auch: "Ich glaube, das war ein guter Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt. Bei allem Respekt kann man erwarten, dass wir gegen einen Regionalligisten auch gewinnen. Die Woche schließen wir jetzt leider nicht mit einem richtig guten Gefühl ab."

Dass im Trainingslager hart gearbeitet wurde und der Test über 120 Minuten angesetzt war, wollte Thomas Stamm nicht als Alibi gelten lassen. Der ehemalige Freiburg-II-Coach und neue Dynamo-Trainer meinte: Die Jungs sollten auch ein Stück weit beißen. In den Punktspielen ist man um die 80. Minute auch nicht mehr ganz frisch. Deshalb muss man es trotzdem schaffen, das Spiel sauber zu Ende zu spielen. Das haben wir nach der Führung nicht geschafft."

Deutlicher wurde indes Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann. "Ob Vorbereitung oder nicht, das fühlt sich dann scheiße an. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen und es besser machen", betonte Hauptmann.

Die Statistik zum Spiel

SGD 1. Halbzeit: Schreiber - Park, Duah, Batista Meier, Lemmer, Kammerknecht, Casar, Meißner, Menzel, Bohdanov, Zickler

SGD 2. Halbzeit: Mesenhöler - Sapina, Lehmann, Bünnin, Oehmichen, Marx, Hauptmann, Boeder, Kutschke, Daferner, Herrmann

Tore: 1:0 Daferner (87.), 1:1 Bräunling (105.), 1:2 Sturm (109.)