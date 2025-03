Vinko Sapina kehrte das erste Mal nach seinem Wechsel im Sommer 2024 von Rot-Weiss Essen zu Dynamo Dresden an die Hafenstraße zurück. So erlebte es der Ex-RWE-Kapitän.

57 Minuten waren gespielt als Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden mit 1:0 führte und dann Vinko Sapina eingewechselt wurde. Schon im Hinspiel (3:3) spielte der Sechser gegen seinen Ex-Klub. Doch nun folgte die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Im Sommer 2024 wechselte der damalige RWE-Kapitän für 250.000 Euro nach Sachsen.

Dass Sapina im Trikot der Dresdner in Essen nicht nett begrüßt werden würde, war eigentlich klar. So begleiteten den 29-Jährigen auch lautstarke Pfiffe bei seiner Einwechselung und beinahe jeder Aktion an der Sapina beteiligt war.

"Ich habe die Pfiffe natürlich gehört. Ich blende das aber schon während des Spiels gut aus. Das beeinflusst mich nicht. Im Spiel bist du im vollen Fokus. Aber danach so, gehst du zum Interview und die einen RWE-Fans fragen dich nach einem Trikot und die anderen beleidigen dich. Aber das Beste ist, wenn ich zehn Meter vor den Fans, die mich beleidigen stehe und frage, was denn los sei, dann bekomme ich die Antwort beziehungsweise Frage: 'Vinko, darf ich dein Trikot haben?' (lacht). Das ist lustig", schilderte Sapina seine Eindrücke.

Ich wollte den Schiedsrichter ein wenig beeinflussen und manipulieren (lacht). Weil die Essener Spieler da sehr, sehr schlau zur Werke gegangen sind. Ein Klaus Gjasula schreit 90 Minuten nonstop den Schiedsrichter an und versucht das Beste für seine Mannschaft. Das macht er sehr schlau. Vinko Sapina

Der gebürtige Kroate betonte auch: "Aber ich verstehe es auch, dass manche Fans echt sauer sind. Das ist doch normal in diesem Geschäft. Irgendwo habe ich auch diese Freie-Schnauze-Mentalität in Essen geliebt."

Sapina war in den Katakomben so wie man den Ex-Verler schon aus seiner RWE-Zeit kannte: ehrlich und echt. Ein Spieler, den Fans und Journalisten nur mögen kennen, weil er das sagt, was er denkt. Das kommt bekanntlich nicht so oft im Profifußball vor.

So erklärte er auch, warum er vor dem Eckball, der letztendlich zum 1:1 der Dresdner führte, den Schiedsrichter ein wenig "anschnauzte".





Sapina: "Ich wollte den Schiedsrichter ein wenig beeinflussen und manipulieren (lacht). Weil die Essener Spieler da sehr, sehr schlau zur Werke gegangen sind. Ein Klaus Gjasula schreit 90 Minuten nonstop den Schiedsrichter an und versucht das Beste für seine Mannschaft. Das macht er sehr schlau. Also nicht im negativen Sinne, sondern eben so, dass er einen kleinen Einfluss auf den Schiri nehmen kann. Ja, und ich habe den Schiri vor dem 1:1 auch angeschrien, dass es ein Eckball ist. So habe ich das wahrgenommen."

Dass sein ehemaliger Mannschafstkollege Mustafa Kourouma vor dem 1:1 noch gefoult worden sein soll, sah Sapina aber nicht. Er flachste im Beisein der Medienvertreter in den Katakomben in Richtung des Essener: "Bei 'Musti' Kourouma sind das doch immer Schwalben. Ja, sie haben reklamiert. Aber ich sage mal, das war nix."

Sapina meinte abschließend: "Man kann darauf aufbauen. Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Es ist nicht einfach in Essen zu gewinnen. Ich bin mir auch zu einhundert Prozent sicher, dass diese Rot-Weissen nicht absteigen werden. Dafür sind sie einfach zu stabil und gut.