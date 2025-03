Gemischte Gefühle bei Borussia Dortmund II. Trotz Torkrise überwiegt aber die Zufriedenheit mit einem Punkt in Dresden.

Vier Spiele ohne Sieg, drei Spiele ohne Tor. Auch wenn es bei der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga zurzeit nicht rund läuft, zeigte sich die Mannschaft von Jan Zimmermann gegen Tabellenführer Dynamo Dresden (0:0) verbessert.

Zuvor hatte es gegen Rot-Weiss Essen und 1860 München zwei 0:1-Niederlagen in Folge gegeben. Ein Befreiungsschlag war der Punkt in Sachsen tabellarisch allerdings auch nicht.

"Dieser Punkt gibt uns viel Selbstvertrauen. Wir hatten mit Sicherheit auch ein-, zweimal Glück", gab BVB-Trainer Zimmermann nach der Partie zu. "Ich hätte mir in den Phasen, in denen wir Räume hatten, mehr Durchschlagskraft gewünscht. Ich glaube, dass die Aufstellung heute zum Gegner und zu den Jungs, die wir dabei hatten, ganz gut gepasst hat."

Auch Mittelfeldspieler Franz Roggow war zufrieden mit der Nullnummer: "Wir wollten nach zwei nicht so guten Spielen vorne draufgehen und zeigen, dass wir mutig sind. Der Plan ist aufgegangen. Natürlich braucht man hinten auch etwas Glück, aber wir hatten auch unsere Chancen. Hier muss man erstmal einen Punkt holen."

Dynamo-Trainer Thomas Stamm konnte seiner Mannschaft nur eines vorwerfen: "Die ersten 45 Minuten waren mit die besten in dieser Saison. So viele Chancen und Möglichkeiten sind uns bislang in der Saison noch nicht gelungen. Einzig die Chancenverwertung müssen wir uns heute aber ankreiden lassen", analysierte Stamm.

Zum Abschluss der Englischen Woche empfängt die BVB-Reserve am Samstag (15. März) Viktoria Köln. Im Hinspiel hatte es ein spektakuläres 5:3 für die Dortmunder gegeben. Für Dynamo geht es zeitgleich zu Rot-Weiss Essen.

Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II 0:0

Dresden: Schreiber - Sterner, Hoti, Bünning, Risch - Casar (66. Baur), Sapina (73. Boeder) - Lemmer (84. Meißner), Hauptmann, Kother (66. Menzel) - Daferner (73. Kutschke). - Trainer: Stamm.

Dortmund II: Ostrzinski - Göbel, Lührs, Hüning, Lelle - Roggow, Eberwein, Reitz (82. Aning), Foti - Besong (46. Paulina), Elongo-Yombo (76. Drakas). - Trainer: Zimmermann.

Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg).

Tore: Fehlanzeige.

Gelbe Karten: Sterner, Sapina - Göbel, Reitz, Roggow, Eberwein, Ostrzinski.

Zuschauer: 24.114.