Auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden darf man sich freuen. Ausverkaufte Hafenstraße, das Hinspiel war wild. Eine Wiederholung würde ein Fest für die 20.000 Zuschauer bedeuten.

Am Samstag muss Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden zu Rot-Weiss Essen. Der Erste gegen eines der besten Rückrundenteams.

Und das vor einer ausverkauften Hafenstraße. Das könnte einer heißer Fußballnachmittag werden. Zumal die Dresdner mit Wut im Bauch nach Essen reisen.

Denn am Mittwoch kamen sie trotz einer guten Leistung nicht über ein 0:0 gegen die U23 des BVB hinaus. Und das, obwohl sie laut Trainer Thomas Stamm "Chancen für zwei Spiele" hatten.

Und auch das Hinspiel in Essen weckt keine guten Erinnerungen bei den Dynamos. Es gab ein wildes 3:3. RWE führte dreimal, in der 90. Minute erzielte Stefan Kutschke den Ausgleich.

Trotzdem betont Stamm: "Das Hinspiel ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben." Daher will er nun den Dreier in Essen, wobei er genau weiß, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Er lobt die Elf von Trainer Uwe Koschinat in den höchsten Tönen: "Da kommt eine sehr stabile Mannschaft auf uns zu. RWE hat gute und clevere Wintertransfers getätigt, sie tun RWE gut. Sie spielen anders als im Trainingslager. Essen ist kompakt und diszipliniert. Es ist schwer, Chancen zu kreieren. Sie haben wenig Gegentore kassiert. Da wartet eines der formstärksten Teams auf uns. Sie haben das zuletzt sehr, sehr gut gemacht."

Doch auch Dresden hat gute Transfers im Winter getätigt. Dominik Kother (SSV Jahn Regensburg) und Andi Hoti (1.FC Magdeburg / Leihe) kamen und wurden sofort zu Stammspielern. Verzichten muss Stamm in Essen auf Paul Lehmann (Rückenprobleme) und Jonas Oehmichen (Reha nach Schulterverletzung). Hinter dem 20-jährigen Tony Menzel (fraglich nach Schlag auf den Knöchel) steht ein Fragezeichen. Was ein Rückschlag wäre, kommt das Talent doch immerhin schon auf fünf Tore und vier Vorlagen.

Auf die Frage, was Stamm daraus ziehen kann, dass Dresden mit RWE gemeinsam im Trainingslager war, gab er eine lustige Antwort. "Ich weiß, was alle Spieler von RWE frühstücken."

Mit ernstem Zusatz sagte er bezogen auf seine Elf: "Viele waren nach dem 0:0 gegen Dortmund niedergeschlagen. Ich habe die Jungs nach dem Spiel aber mit einer guten Energie erlebt."

Die will er nun in Essen sehen, ob der ehemalige RWE-Spieler Vinko Sapina beginnt, der vor der Saison von RWE nach Dresden wechselte, steht noch nicht fest, wie der Coach erklärt: "Es ist möglich, dass er dabei ist, wenn er sich gut erholt. Am Donnerstag hatten wir das Gefühl, dass alle gut durch die Woche gekommen sind. Wenn er sich gut fühlt, ist er immer ein Thema. Wir müssen schauen, was Sinn macht, da er eine muskuläre Verletzung hatte."