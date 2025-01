Die Verletzung von Schalke-Verteidiger Derry-John Murkin entpuppt sich als nicht schwerwiegend. Emil Höjlund fehlt dagegen wochenlang.

Der FC Schalke 04 muss nicht wie befürchtet für längere Zeit auf Derry-John Murkin verzichten. Der Linksverteidiger erlitt beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig keine schwerwiegende Verletzung am Knöchel. Das ergab eine Untersuchung am heutigen Montag.

Murkin wird den Königsblauen ein paar Tage lang nicht zur Verfügung stehen und auch die anstehende Zweitliga-Partie zuhause gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) verpassen. Eine längere Ausfallzeit steht dem Engländer aber nicht bevor.

Das sind gute Nachrichten für die Gelsenkirchener. Murkin war in Braunschweig in der Schlussphase nach einem Sprint von seinem Gegenspieler gefoult worden und dabei umgeknickt. Er musste ausgewechselt werden, konnte nicht mehr auftreten.

Ein längerer Ausfall hätte Schalke empfindlich getroffen. Der 25-Jährige ist Dauerbrenner im Kader von Trainer Kees van Wonderen. In allen 20 Pflichtspielen der Saison kam der Linksverteidiger über die volle Distanz zum Einsatz.

Schlechte Neuigkeiten gibt es derweil von Emil Höjlund. Der junge Torjäger aus Dänemark zog sich einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zu und wird Schalke vier bis sechs Wochen fehlen. Ein weiterer bitterer Rückschlag für Höjlund, der in der Hinrunde bereits lange nicht zur Verfügung stand und im neuen Jahr endlich angreifen wollte. Die Verletzung holte er sich vergangene Woche im Training. Schon in Braunschweig fehlte der 20-Jährige im Kader.

Torwart Justin Heekeren konnte ebenfalls nicht am heutigen Mannschaftstraining teilnehmen. Schalkes Nummer eins ist erkältet und dürfte nicht lange ausfallen. Fortschritte machen Janik Bachmann und Amin Younes, die nach ihren Knie-Operationen gegen Ende des Jahres an ihrem Comeback arbeiten. Mannschaftstraining kommt aber noch zu früh für das Duo. Christopher Antwi-Adjei, der in Braunschweig zur Startelf gehörte, und Talent Baris Ayindir trainierten zum Start in die neue Woche ebenfalls individuell.