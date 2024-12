Anfang Januar 2025 reist der FC Schalke 04 in die Türkei. Die Terminierung ist wegen Revier-Rivale Rot-Weiss Essen brisant.

Um sich auf die Zweitliga-Rückrunde vorzubereiten, wird der FC Schalke 04 Anfang des kommenden Jahres ins Trainingslager reisen. Vom 3. bis 10. Januar werden die Gelsenkirchener ihre Zelte im türkischen Belek aufschlagen und dort im Hotel Titanic nächtigen.

Die Trainingseinheiten finden auf dem Platz des Titanic Deluxe Football Centers statt. Bereits vor zwei Jahren waren die Schalker (unter Trainer Thomas Reis) in Belek – damals als Bundesligist. Erneut ist zu erwarten, dass einige hundert S04-Fans die Mannschaft ins Trainingslager begleiten.

Schon seit vielen Jahren ist die Region rund um Belek eine beliebte Trainingslager-Destination, in jedem Winter bereiten sich auf den dortigen Fußballplätzen etliche Klubs aus Nord- und Mitteleuropa auf ihre Rückserien vor. So trainieren Anfang 2025 parallel auch Schalkes Zweitliga-Rivalen Hannover 96 (von 3. bis 12. Januar in Belek) und der FC Magdeburg (von 2. bis 11. Januar in Side) in der Region. Aus Deutschland ist zudem auch Dynamo Dresden (6. bis 12. Januar in Lara) in der näheren Umgebung untergebracht.

Deutlich brisanter ist allerdings die Überschneidung mit dem Trainingslager von Rot-Weiss Essen – denn auch der Drittligist ist vom 6. bis zum 12. Januar in der Türkei. Die Rot-Weissen haben ihr Quartier in Lara, nur 13 Kilometer vom Schalker Mannschaftshotel entfernt. Die Fangruppen von S04 und RWE sind seit Jahren verfeindet – und könnten in der Türkei womöglich aufeinandertreffen.