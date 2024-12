Die Georg-Melches-Stadion-Initiative (GMS-Initiative) bittet alle Fans und Freunde von Rot-Weiss Essen um Spenden. Es soll etwas Einzigartiges in Fußball-Deutschland entstehen.

Detlev Jaritz gehört seit Jahrzehnten zum "Inventar" von Rot-Weiss Essen. Der 71-Jährige sorgte im Jahr 1999 dafür, dass der RWE-Kult-Song "Adiole" mit der schwedischen Sängerin Siw Malmquist neu aufgenommen wird, um die ursprüngliche Refrain-Zeile in "Oh RWE" umzuändern.

Jaritz, ein Rot-Weisser durch und durch, ist auch sozusagen der Gründervater des RWE-Merchandising. 1980 war die "Kurze Fuffzehn" unter Jaritz' Führung schon für RWE-Thermo-Blousons und -Thermo-Latzhosen oder RWE-Schlüsselanhänger.

Jaritz steht wie kaum ein anderer dafür, die RWE-Tradition aufrechtzuerhalten und die Menschen immer wieder an die große rot-weisse Geschichte zu erinnern. Sein Herzensprojekt war die Gründung im Jahr 2012 der Georg-Melches-Initiative. "Gründungsvater war Jörg Lawrenz. Er hatte diese tolle Idee verwirklicht. Sie will Wurzeln und Werte von RWE wahren und dabei auch das Andenken an unseren Vereinsgründer Georg Melches wachhalten", sagte Jaritz einst zu seinem 70. Geburtstag in einem Text von RWE-Historiker Georg Schrepper.

Jaritz ist in der GMS-Initiative Ideengeber und Sponsorensucher für neue Ausstellungsexponate des seit 2015 wachsenden Fußball-Freilichtmuseums, das seinen Platz auf dem Grünstreifen neben der Zufahrtsstraße, die mittlerweile den Namen "Georg-Melches-Straße" trägt, zum Stadion hat.

Die Gesamtkosten des GMS-Projektes liegen bei ca. 25.000 Euro. Wer als RWE-Fan den Neubau der Haupttribüne des unvergessenen Georg-Melches-Stadions mit einer Spende unterstützen möchte, der kann dies unter folgendem Link tun: https://www.betterplace.me/vollendung-der-kleinen-gruga

Einen großen Traum hat Jaritz noch: Er will das Fußball-Freilichtmuseum, das in Deutschland für einen Fußballklub einzigartig ist, mit einem finalen Projekt die Krone aufsetzen. Und dafür benötigen Jaritz, sein GMS-Initiative-Kollege Karsten Fähndrich sowie das Fanprojekt um Claudia Wilhelm finanzielle Unterstützung.

Die GMS-Initiative plant einen Nachbau der berühmten Haupttribüne des Georg-Melches-Stadions, dessen letzte Mauern am 20. Juni 2013 gefallen waren.

Seit 2015 entsteht durch die GMS-Initiative auf einem 120 Meter langen Grünstreifen Deutschlands einziges Fußball-Freilichtmuseum: Die "Kleine Gruga" – auf dem Zufahrtsweg der Georg-Melches-Straße zur Sparkassentribüne – ist ein Zeitstrahl der rot-weissen Vereinsgeschichte.

Es ist das größte und aufwendigste Exponat der GMS-Initiative – der Nachbau mit zwei Flutlichtmasten wird 5 Meter breit, 4,5 Meter tief und 2,5 Meter hoch. Bildtafeln und Plaketten bekannter Spieler erinnern an die Bundesligajahre.

"Das ist ein Projekt, das in Fußball-Deutschland seinesgleichen sucht. Darauf kann ein traditionsreicher Verein wie Rot-Weiss Essen stolz sein. Ich hoffe, dass wir das Geld schnell zusammenbekommen und im Februar oder März den Auftrag auch schriftlich festhalten können. Unser Plan ist es, dass das Projekt dann am 24. August 2025, dem Geburtstag von Georg Melches, offiziell eingeweiht werden kann", erklärt Jaritz gegenüber RevierSport.

Ab dem Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 München (8. Dezember) können Spenden auch bei den RWE-Heimpartien erbracht werden. Die GMS-Initiative steht vor dem Spiel Fanprojekt-Stand hinter der Westtribüne Rede und Antwort zu diesem spannenden Projekt. Weitere Aktionen wie Versteigerungen von signierten RWE-Trikots sollen folgen.