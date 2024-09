Jens Lehmann hat sowohl während seiner Karriere als auch danach für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Bereits als junger S04-Keeper kreierte er Schlagzeilen.

Kontroverse Aktionen und Jens Lehmann gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Zuletzt erregte das milde Urteil im Kettensägen-Prozess Aufsehen. Die Liste der Skandale und Anekdoten im Zusammenhang mit dem Ex-Nationaltorhüter ist lang. Eine amüsante Geschichte ereignete sich, als Lehmann für den FC Schalke 04 das Tor hütete.

Dass Fußballprofis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Spielen reisen, ist angesichts ihres hohen Einkommens und entsprechend prolliger Fahrzeuge eher eine Rarität. In der Saison 1993/1994 dürften sich allerdings die S-Bahn-Fahrer, die auf dem Weg von Leverkusen in Richtung Gelsenkirchen waren, über einen Fahrgast gewundert haben, der eigentlich noch im Stadion hätte sein müssen: den damaligen Schalke-Torwart Jens Lehmann.

Denn während er auf dem Heimweg war, spielten seine Mannschaftskameraden gerade die zweite Hälfte im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen. Jens Lehmann hatte schon Feierabend. Der Grund: In nur sieben Minuten kassierte er gleich drei Gegentore - beim 3:0 war es ein Fehler seinerseits, der den Treffer durch Ulf Kirsten ermöglichte.

"Wir haben schlecht gespielt und unsere eigenen Fans haben gepfiffen. Das Tor zum 3:0 ist mir durch die Beine gerutscht", sagte Lehmann später über seine Leistung an jenem Tag. Also wechselte Jörg Berger, der sein erstes Spiel als Schalke-Trainer bestritt, den damals 23-Jährigen aus. Lehmann: "Das nahm er dann zum Anlass, in der Halbzeit zu sagen: 'Junge, wir sehen uns dann morgen. Ich nehme dich jetzt raus.' Das habe ich dann so aufgefasst, dass ich nach Hause fahren soll."

Also ging Lehmann duschen und verließ das Stadion - während Ersatzkeeper Holger Gehrke noch zwei weitere Male hinter sich greifen musste. "Ich bin dann aus dem Stadion raus, habe die Leute gefragt, wo denn ein Bahnhof wäre. Das ist ja nicht weit von Leverkusen. Dann bin ich zum S-Bahnhof gelaufen und nach Hause gefahren", erinnerte sich der gebürtige Essener.

Die verpassten Highlights aus Hälfte zwei schaute er sich dann wohl entspannt vom heimischen Sofa aus an: "Um sechs Uhr war ich zuhause zur Sportschau." Schalke verlor schlussendlich mit 1:5 gegen Leverkusen.