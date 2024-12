Der SC Westfalia Herne hat nach dem Aufstieg in die Westfalenliga einen Zweijahres-Plan für den nächsten Etagensprung ausgegeben. Die Planungen für die nächste Serie laufen schon.

Nach 16 Spielen in der Westfalenliga-Staffel 2 rangiert der SC Westfalia Herne mit 21 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz. Zwölf Zähler beträgt der Rückstand auf die Spitze.

Es ist davon auszugehen, dass der ambitionierte Traditionsklub in der laufenden Serie 2024/2025 nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen wird. In der Saison 2025/2026 soll das aber anders aussehen. Dann will die Westfalia angreifen. Trainer Christian Knappmann sprach nach der Rückkehr in die Westfalenliga immer wieder von einem Zweijahres-Plan, was die Oberliga betrifft. Und darauf bereiten sich die Herner nun schon vor.

Zu Wochenbeginn gab der Sechstligist zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt. Mit Christian Silaj, der bis zum 30. Ju i 2028, und Jeron Al-Hazaimeh, bis 30. Juni 2027, haben zwei wichtige Stützen der Mannschaft ihre Verträge verlängert.

"Ich habe mit Westfalia noch nicht das erreicht, was ich erreichen möchte", erklärte der 32-jährige Westfalia-Kapitän Silaj seine Verlängerung.

Auch Coach Knappmann freut sich natürlich über die vorzeitigen Zusagen der Ausnahmespieler: "Das sind für diese Ligen natürlich maximial überqualifizierte Spieler. Es erfüllt uns mit Stolz, dass beide auch langfristig verlängert haben. Das zeigt auch, dass Westfalia Herne wieder eine tolle Adresse ist. Hier wird gute, seriöse und kontinuierliche Arbeit geleistet. Wir ziehen hier alle an eine Strang, um unsere Ziele zu erreichen. Und, klar: Das ist auf Strecke natürlich die Oberliga Westfalen."

Er ergänzt: "Wir haben im Verlauf der Hinserie schon zwei Spieler nachverpflichtet, die wir nicht mehr spielberechtigt bekommen haben. Ab dem 1. Januar 2025 ist das dann aber der Fall. Ansonsten ist eigentlich im Winter nichts geplant. Da gestaltet sich das immer sehr schwierig. Aber, klar, wie sagt man so schön: Wir halten Augen und Ohren offen."

Mit Masaaki Okuno (FC Büderich) und Mohammed Maroc (SV Wilhelmshaven) hat dann Knappmann zwei weitere Alternativen in seinem Kader.