Der SC Westfalia Herne hat sich in einer packenden Partie gegen den SV Wacker Obercastrop durchgesetzt. Trotz zweifachen Rückstands gewann der Gastgeber am Ende mit 5:3.

Am achten Spieltag der laufenden Westfalenliga-Saison sahen die Fans des SC Westfalia Herne einen echten Kracher im EDEKA Koch Sportpark. Nach acht Toren und einem Platzverweis im Spiel gegen den SC Wacker Obercastrop, ging der SC am Ende mit 5:3 als Sieger vom Platz.

Dabei ging die Partie für die Gastgeber gar nicht gut los. Das schnelle und effektive Angriffsspiel des SV stellte die Herner Hintermannschaft vor erhebliche Probleme, wodurch die Gäste in der 26. Minute auch verdient in Führung gingen.

In der 35. Minute erhöhte Elvis Shala mit einem Hammer auf 2:0. In der Vorwärtsbewegung verunglückte ein Pass der Gastgeber und landete vor den Füßen des 30-Jährigen, welcher nur kurz nach vorne blickte und sah, dass Torwart Daniel Dudek weit vor seinem Kasten stand.

Somit fasste sich Shala ein Herz und zog aus der eigenen Hälfte direkt ab. Die Kugel flog im hohen Bogen in Richtung Herner Tor. Durch die lange Zeit, die der Ball in der Luft verbrachte, verschätzte sich Dudek auf dem Weg zurück in seinen Kasten. Zwar kam er noch mit der Hand an den Ball, doch das Traumtor konnte er dennoch nicht verhindern und die Gäste führten mit 2:0.

Kurz darauf schüttelte sich Westfalia allerdings und konnte noch vor der Pause, dank eines Doppelpacks von Maurice Bank, ausgleichen.

Nach Wiederanpfiff gingen die Gäste erneut in Führung (49.), bevor Max Schmeling in der 70. Minute erneut ausglich. Nur sieben Minuten später sah der erst 18 Minuten zuvor eingewechselte Matej Pavlak seine zweite Gelbe Karte und flog somit vom Feld.

Von dort an bestimmte Herne die Partie komplett und ging in der 80. Minute dank Schmelings zweitem Treffer zum ersten Mal in Führung. In der Nachspielzeit setzte Chidiebere Collins Agita den Schlusspunkt zum 5:3 per Elfmeter.

"Natürlich muss man sagen, dass wir dieses Spiel auch verlieren können, weil wir eben 0:2 und 2:3 zurückgelegen haben", erklärte Herne-Coach Christian Knappmann nach der Partie.

Allerdings sah er einen positiven Gesamtauftritt seiner Mannschaft: "Ich glaube schon, dass die 90 Minuten gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, einen Gegner wie Wacker Obercastrop zu dominieren und das haben wir spätestens ab Minute 20 in eindrucksvoller Weise getan."

Vor allem die zweite Hälfte stellte ihn zufrieden: "Was wir in der zweiten Halbzeit auf die Platte gezaubert haben, war schon extraklasse."

Westfalia steht somit nach acht Spielen bei 13 Punkten und ist somit auf Platz sieben in der Westfalenliga 2 beheimatet.

Schon am Donnerstag geht es im Verbandspokal gegen den CFK Bochum weiter. Um 15 Uhr wird das Spiel in Bochum angepfiffen. Mit einem Sieg würde Herne in der nächsten Runde auf Arminia Bielefeld treffen, vorausgesetzt auch der DSC gewinnt sein eigenes Duell.