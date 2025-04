Energie Cottbus 19:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Was war das denn? Der TSV 1860 München hat gegen den FC Energie Cottbus ein Tor erzielt. So weit, so gut. Doch der Treffer zählte nicht - obwohl der Ball ganz klar hinter der Linie war.

Gerade einmal vier Minuten war das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Energie Cottbus alt, da lag der Ball schon im Gästetor. Oder doch nicht? Soichiro Kozuki hatte die Kugel aus kürzester Distanz hinter die Linie gedrückt. Axel Borgmann klärt, allerdings deutlich sichtbar erst hinter der Linie. Und doch ließ Schiedsrichter Felix Bickel weiterspielen. In der 3. Liga gibt es keine Torlinientechnik oder einen Video-Assistenten, der diesen Irrtum hätte aufklären können. "Ich habe es mir direkt zeigen lassen und auch mit dem Linienrichter gesprochen. Er hat gesagt, dass er es wegen der gelben Bande von außen nicht richtig sehen konnte. Aber das ist ein Meter. Das tut mir auch leid für den Linienrichter, dass er falsch gelegen hat. Das hat er bestimmt nicht extra gemacht. Aber das sind halt spielentscheidende Szenen. Wenn wir das Spiel nicht zu unseren Gunsten drehen, wird das ein Riesen-Highlight werden. Es ist so, wie es ist. Wir sind des Öfteren bestraft worden, heute wieder so eine Szene, die dazukommt. Aber es ist am Ende zum Glück alles gutgegangen. Fehler machen ist menschlich", sagte Patrick Glöckner, Trainer der Münchener bei "Magenta Sport". Am Ende konnte es ihm egal sein. Seine Mannschaft schoss Energie mit 5:1 ab und sammelte wichtige Punkte gegen den Abstieg. "Ich kann die gesamte Saison nicht beurteilen, nur die Leistung, die ich bisher mit ihnen erspielt habe. Für mich war es auch die beste Leistung. Ich würde sogar sagen, das war die beste Leistung, die ich von einer meiner Mannschaften über 90 Minuten gesehen habe, weil wir eigentlich keine Torchance zugelassen haben – bis auf das Gegentor am Ende. Wir haben sehr frisch nach vorne gespielt und uns heute endlich mal belohnen können. Mit 5 Toren, das ist natürlich toll, dass es so viele werden. Aber die Mannschaft hat sich das auch total erarbeitet und erspielt", jubelte Glöckner. Da konnte er auch das nicht gegebene Tor verschmerzen.

Zur Startseite