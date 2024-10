Die Top-Mannschaften der Regionalliga-West sammeln weiter fleißig Punkte im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga. RWO, MSV, Lotte und Fortuna Köln gewinnen und marschieren weiter.

Der 12. Spieltag in der Regionalliga West startete bereits am Freitagabend - mit dem nächsten Rückschlag für den Wuppertaler SV. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln verlor der WSV mit 1:2 und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am Samstag wurde dann der Spieltag - bis auf eine Ausnahme - komplettiert. Als Tabellenführer empfingen die Sportfreunde Lotte den 1. FC Bocholt am Lotter Kreuz. Für Sunay Acar, den neuen Trainer von Bocholt, war es das erste Pflichtspiel. Ein undankbarer Auftakt.

Denn schon nach einer Minute ging der Spitzenreiter aus Lotte mit 1:0 in Führung - Marc Heider profitierte von einem Torwartfehler durch FCB-Schlussmann Sebastian Patzler, der den Routinier anschoss. Heider ließ sich nicht zweimal bitten und schob ein.

Die Antwort von Bocholt ließ nicht lange auf sich warten: nur wenige Minuten nach dem Rückstand glichen die Münsterländer durch Isaak Akritidis, der später verletzt ausgewechselt wurde, aus. Doch noch vor der Halbzeit ging der Spitzenreiter durch einen verwandelten Elfmeter von Fatlum Elezi wieder in Führung und erhöhte sogar noch durch ein Kopfballtor von Leon Demaj zum 3:1-Halbzeitstand. Für die endgültige Entscheidung sorgte Nico Thier mit seinem Treffer zum 4.1.

Fortuna Köln, vor der Partie beim SV Eintracht Hohkeppel auf Rang zwei, erwischte keinen guten Start. Bereits nach vier Minuten ging der Gastgeber durch Ömer Tokac mit 1:0 in Führung. Allerdings hatte die Führung nicht allzu lange Bestand: Stipe Batarilo und Adrian Stanilewicz sorgten noch vor der Pause für eine 2:1-Führung für die Fortuna. Den 3:1 Endstand besorgte Biada per Abstauber.

Sowohl die U23 von Borussia Mönchengladbach als auch ihr Gegner, der KFC Uerdingen, hatten eine breite Brust durch die Leistungen der letzten Wochen. Mit seinem neunten Saisontor entschied Noah Pesch schließlich die Partie für den Favoriten aus Mönchengladbach.

Im Duell der Zweitvertretungen trennten sich die U21 des SC Paderborn und die U23 von Fortuna Düsseldorf durch einen späten Düsseldorfer Ausgleich mit 1:1.

Das Spiel zwischen den beiden Ostwestfalen FC Gütersloh und SV Rödinghausen endete 2:3 aus Sicht der Gastgeber. Kurz vor der Halbzeit besorgte Seaton per Lupfer die 1:0-Führung für die Gäste. In der Crunchtime glich Gütersloh durch Lanfer aus. Dann ereigneten sich verrückte Schlussminuten: Zunächst ging Rödinghausen erneut in Führung. Esko glich in der Nachspielzeit aus. Nach 97 Minuten besorgte Adetula schließlich den umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gäste aus Rödinghausen.

Rot-Weiß Oberhausen schlug den SC Wiedenbrück im heimischen Stadion Niederrhein mit 3:1 und hält damit den Anschluss an die oberen Ränge.

Auch der MSV Duisburg gewann zu Hause erwartungsgemäß gegen den Außenseiter aus Düren und holte damit den vierten Sieg in Folge.

Für Türkspor Dortmund und die Zweitvertretung des FC Schalke 04 wird der 12. Spieltag erst in knapp einem Monat stattfinden. Am Freitag, den 15. November, soll die Partie ausgetragen werden.