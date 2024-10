Der 1. FC Köln II hat seine Sieglosserie in der Regionalliga West gegen den Wuppertaler SV beendet.

Der Wuppertaler SV tritt weiter auf der Stelle. Am Freitagabend gab es in der Regionalliga West das vierte Spiel ohne Dreier in Serie – eine 1:2 (1:2)-Heimpleite gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln.

Die Kölner Reserve, mit dem 185-fachen Bundesliga-Profi Mark Uth in der Startaufstellung, erlebte dabei einen waren Blitzstart. Bereits nach vier Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Nach einer sehenswerten Kombination wurde der Ball von rechts flach in die Mitte gespielt, wo Maximilian Schmid die Kugel links im unteren Eck versenkte.

Die Kölner kontrollierten in der Folge den Ball, doch dann erwachte der WSV in Person von Kevin Hagemann zum Leben. Nach zwei gefährlichen Flanken, die von seinen Kollegen ungenutzt blieben, vollendete er selbst vom Elfmeterpunkt. Marco Terrazzino war gefoult worden, Hagemann verwandelte zum 1:1 (22.).

Weitere Offensivbemühungen der Hausherren verliefen im Sande, stattdessen zeigten sich die Domstädter effizient: Teoman Akmestanli flankte von der linken Seite punktgenau auf Oliver Issa Schmitt, der WSV-Keeper Michael Luyambula mit seinem Kopfball keine Chance zur Abwehr ließ: 1:2 – der Halbzeitstand.

Wuppertaler SV: Luyambula - Gembalies, Wimmer, Müller (71. Nishimura) - Terrazzino (83 Qashi), Dal (83. Bilogrevic), Grym, Kefkir (71. Atmaca), Hagemann – Bornemann (62. Strauch), Cejas Luyambula - Gembalies, Wimmer, Müller (71. Nishimura) - Terrazzino (83 Qashi), Dal (83. Bilogrevic), Grym, Kefkir (71. Atmaca), Hagemann – Bornemann (62. Strauch), Cejas Köln II: Nickisch - Sponsel, Telle, Bakatukanda (80. Özkan), Akmestanli - Schmid (82. Soldo), Kujovic, Höger, Uth (46. Strauch) - Cuber Potocnik (68. Pinto), Schmitt (82. Süne) Schiedsrichter: Luca Maurer Tore: 0:1 Schmid (4.), 1:1 Hagemann (22.), 1:2 Schmitt (39.) Gelbe Karten: - Sponsel, Telle Gelb-Rot: Telle (81.) Zuschauer: 1949

Nach dem Seitenwechsel tauschten beide Teams einige Halbchancen aus. Richtig gefährlich wurde es bis auf einen Distanzschuss von Emin Kujovic, den Luyambula gerade noch um den linken Pfosten lenkte (54.), allerdings zunächst nicht.

Bis zur 74. Minute, als der 1. FC Köln II die Chance zur Vorentscheidung hatte: Ein Abpraller landete bei Schmitt, der den Ball aus guter Position links am Kasten vorbeischoss. Dann verteilten die Gäste noch ein weiteres Geschenk: Neo Telle sah nach einem Foul auf der Außenbahn zum zweiten Mal Gelb und flog vom Platz (81.).

Die Überzahl wurde erst in den Schlussminuten in Druck umgewandelt: Hagemanns Freistoß ging knapp vorbei, Riccardo Grym verzweifelte erst an Jonas Nickischs Glanzparade, ehe er nach einer Ecke drüber schoss. Der Ausgleichstreffer blieb aus.

Die Sieglosserie des WSV hält an, während die Kölner ihre eigene nach vier Partien beenden konnten.