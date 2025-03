Der Wuppertaler SV hat die Nachfolge von Christian Britscho schnell geklärt. Ein früherer WSV-Spieler übernimmt die U19.

Lange dauerte es nicht, bis der Wuppertaler SV Fakten auf der Position des U19-Trainers schaffte. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Christian Britscho im Sommer zum Landesligisten SC Velbert wechseln wird, präsentierte der WSV den Nachfolger. Marc Bach übernimmt die A-Junioren des Traditionsvereins im Sommer.

Der 47 Jahre alte B+-Lizenzinhaber ist am Zoo kein Unbekannter: Zwischen 2003 und 2005 spielte er für Wuppertal in der damaligen Regionalliga Nord. Auch bei der SG Wattenscheid oder der SSVg Velbert stand er zu aktiven Zeiten unter Vertrag. Als Trainer war Bach zuletzt für den Bezirksligisten FSV Vohwinkel tätig. Ende des vergangenen Jahres trennten sich die Wege.

Bach stand bereits zwischen 2014 und 2018 in Vohwinkel an der Seitenlinie, damals zu Oberliga-Zeiten. In der Oberliga Niederrhein trainierte er anschließend zudem den VfB Hilden und TVD Velbert. Bald übernimmt er die WSV-Talente, die in der Niederrheinliga aktuell auf dem siebten Tabellenplatz stehen. Der Klassenerhalt in der höchsten U19-Spielklasse unterhalb der DFB-Nachwuchsliga ist damit noch nicht gesichert.

"Durch die wertvolle Erfahrung aus seiner aktiven Spielerlaufbahn und seinen vorigen Trainerstationen wird er unsere Junglöwen zielführend auf die Anforderungen im ambitionierten Seniorenfußball vorbereiten", sagt Tom Welz, Leiter des Wuppertaler Nachwuchszentrums. "Wir sind sehr froh, dass wir ihn nach intensiven Gesprächen als neuen U19-Cheftrainer gewinnen konnten. Mit seiner kommunikativen und akribischen Art wird er die positive Entwicklung des Teams weiter fortführen."

Bach betont: "Ich bin sehr glücklich, wieder zurück an alter Wirkungsstätte zu sein und aktiv die Entwicklung der Spieler im Löwenstall gestalten zu können. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, für den Wuppertaler SV tätig zu werden und jungen Talenten Perspektiven zu eröffnen. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft sowie die Mitarbeiter im Nachwuchszentrum kennenzulernen, und freue mich auf die Zusammenarbeit."