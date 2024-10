Zuletzt hatte sich Rot-Weiß Oberhausen gegen den SC Wiedenbrück meist schwergetan, nun gelang RWO ein wichtiger Sieg, um Kontakt zur Spitze zu halten.

Am 12. Spieltag der Regionalliga West bekam es Rot-Weiß Oberhausen mit einem Angstgegner der letzten Jahre zu tun. Trotz eines frühen Rückstands konnte RWO diesmal zurückkommen und feierte gegen den SC Wiedenbrück einen verdienten 3:1-Heimsieg.

Von den letzten acht Partien gegen den SCW gewannen die Kleeblätter nur ein einziges, fünf Mal fuhr Wiedenbrück die drei Punkte ein. Entsprechend nervös dürfte der eine oder andere Anhänger von RWO geworden sein, als Jan-Lukas Liehr die Gäste im Stadion Niederrhein früh in Führung brachte (11.).

Die Hausherren waren nun auch aufgeweckt und traten druckvoller auf, Nico Klaß verfehlte nach einer Ecke in aussichtsreicher Position (28.), kurz zuvor hatte Eric Gueye Gästekeeper Marcel Hölscher geprüft. Kurz vor der Pause verpassten sowohl Denis Donkor als auch Matona-Glody Ngyombo (43.) den Ausgleich. So ging der SCW mit einer glücklichen Führung in die Kabine.

Und aus der kamen die Oberhausener mit einem Traumstart: Kerem Yalcin bekam den Ball links an der Kante des Sechzehners und versenkte den Ball sehenswert in der oberen rechten Ecke zum 1:1 (46.). Und RWO machte einfach weiter, Timur Mehmet Kesim (50.) und Tarsis Bonga (51.) stellten innerhalb kürzester Zeit auf 3:1!





Das zog den Gästen zunächst den Zahn, während die Rot-Weißen weiter drückten. Das vierte Tor fiel jedoch nicht, sodass sich die Gäste noch leise Hoffnungen auf ein spätes Comeback machten. Doch die Hintermannschaft von RWO stand stabil und ließ Wiedenbrück selten zum Abschluss kommen.

So blieb es beim 3:1-Sieg für die Gastgeber, die sich weiter in der Spitzengruppe der Liga halten. Für Wiedenbrück bleibt es ein Abstiegsplatz.

Für Rot-Weiß Oberhausen geht es in der Regionalliga bereits am Freitagabend (25. Oktober) bei Schalke 04 II weiter. Der SC Wiedenbrück empfängt tags darauf um 14 Uhr Aufsteiger Eintracht Hohkeppel zum Kellerduell.

So haben sie gespielt:

RWO: Kratzsch - Klaß, Öztürk, Niemeyer (76. Ezekwem) - Berisha (68. Demiarslan), Yalcin (85. Kayser), Ngyombo, Gueye - Donkor (85. Böhm), Kesim, Bonga.

Wiedenbück: Hölscher - Brosowski, Geller, Allmeroth (86. Linnemann), Udelhoven (68. Flock) - Liehr, Brune (53. Ali) - Badjie (68. Tuma), Kaptan (53. Spennesberger), Szeleschus - Mai.

Tore: 0:1 Liehr (11.), 1:1 Yalcin (46.), 2:1 Kesim (50.), 3:1 Bonga (51.).

Schiedsrichter: Alexander Ernst.

Zuschauer: 2.292.