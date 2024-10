Fünfter Pflichtspielsieg in Serie - Der MSV Duisburg gewann am 12. Spieltag der Regionalliga West mit 1:0 gegen den 1. FC Düren und mischt damit weiter oben mit.

Der MSV Duisburg feierte am 12. Spieltag der Regionalliga West einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Düren und hält den Kontakt zur Spitze. Den einzigen Treffer erzielte FCD-Verteidiger Viktor Miftaraj, der den Ball ins eigene Tor beförderte (47.).

Vor 13.087 Zuschauern begannen die Zebras nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie gleich druckvoll gegen den Gast aus Düren, der defensiv mit einer Fünferkette agierte. In der 8. Minute schraubte sich MSV-Kapitän Alexander Hahn nach einem Eckball in die Höhe und köpfte unter Bedrängnis knapp am linken Pfosten vorbei.

Kurz darauf hatte Steffen Meuer die frühe Duisburger Führung auf dem Fuß: Can Coskun flankte in den Strafraum, wo Gerrit Wegkamp verpasste, doch ein Dürener Verteidiger Meuer genau in die Füße spielte. Der Stürmer vergab aus acht Metern jedoch kläglich (13.). Tobias Fleckstein vergab eine weitere gute Gelegenheit, nachdem Coskun den Ball auf den ersten Pfosten brachte. Der Abwehrchef schoss jedoch mit seinem schwächeren linken Fuß deutlich über das Tor (32.).

Zuvor näherte sich Düren in Person von Elsamed Ramaj erstmals ernsthaft an, der mit einer Volleyabnahme das Außennetz traf (29.). Der Führungstreffer für die Meidericher schien nur eine Frage der Zeit zu sein, doch beinahe stellten die Gäste den Spielverlauf völlig auf den Kopf: Rafael Garcia probierte es mit einem Volleyschuss aus mehr als 20 Metern, der Ball senkte sich und traf die Latte (43.). Kurioses Highlight der ersten Hälfte: Marvin Höner, Co-Trainer von Dietmar Hirsch, sah in der 40. Minute die Rote Karte, nachdem er einen Einwurf von Düren blockierte.

MSV: Braune - Bitter (68. Montag), Fleckstein, Hahn, Coskun - Sussek, Egerer, Müller (34. Michelbrink), Symalla (82. Bookjans) - Meuer (68. Pagliuca), Wegkamp (46. Fakhro) Düren: Theißen - Popovic, Wetschka, Miftaraj, Zuhs, Damaschek - Statovci (70. Sachse), Garcia, Zeil (85. Alpsoy) - Geimer (70. Matuschyk), Ramaj Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli Tore: 1:0 Miftaraj (47., Eigentor) Gelbe Karten: Symalla - Statovci, Zeil, Wetschka, Damaschek, Popovic Rote Karte: MSV-Co-Trainer Höner (40.) Zuschauer: 13.087

Hirsch brachte zur Pause Stürmer Malek Fakhro für den glücklosen Wegkamp - und sah einen Traumstart in den zweiten Durchgang. Meuer tauchte nach einem Doppelpass mit Joshua Bitter im Strafraum auf und spielte den Ball in die Mitte. FCD-Verteidiger Viktor Miftaraj wollte vor Fakhro klären, doch er bugsierte das Leder unglücklich ins eigene Netz (47.) - die hochverdiente Führung für Duisburg.





Düren bemühte sich in der Folge offensiv, doch der MSV blieb in der Defensive stabil. In einer sehr zähen zweiten Halbzeit kam es auf beiden Seiten nicht mehr zu vielen Torraumszenen. In der 66. Minute setzte Patrick Sussek vom Sechzehnereck zum Schlenzer an, Dürens Schlussmann Jannick Theißen konnte sich nochmal auszeichnen. Somit sicherte sich der MSV den nächsten Dreier und fuhr den fünften Pflichtspielsieg in Folge ein.

Für den MSV Duisburg steht am nächsten Spieltag ein Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln auf dem Programm (25. Oktober, 19.30 Uhr). Der 1. FC Düren bekommt es mit einem weiteren Spitzenteam zu tun, es warten nämlich die Sportfreunde Lotte (26. Oktober, 14 Uhr).