Die Sportfreunde Lotte sind wieder Tabellenführer der Regionalliga West. Ein glücklicher Erfolg in Rödinghausen sorgte dafür, dass SFL wieder von der Spitze grüßt.

Die Sportfreunde Lotte haben den spielfreien MSV Duisburg, der im Niederrheinpokal bei der SSVg Velbert (3:0) im Einsatz war, von der Tabellenspitze verdrängt. Vor rund 1000 Zuschauern gewann Lotte im Wiehenstadion zu Rödinghausen gegen den heimischen SV mit 3:2.

Dass der Sieg am Ende sehr glücklich war, gab der Gäste-Coach zwar zu, aber so richtig interessierte das natürlich in Lotte niemanden. Schließlich sind die Sportfreunde wieder Tabellenführer und blicken nach elf Spielen - als Aufsteiger - auf satte 26 Punkte zurück!

"So ehrlich muss man sein: es ist ein glücklicher Sieg für uns. Aber natürlich fahren wir mit einem 3:2 im Gepäck zufrieden nach Hause. Die erste Halbzeit geht ganz klar an Rödinghausen. Sie waren deutlich dominanter und gingen auch dementsprechend in Führung. Danach hatten wir auch viel Glück. Vielleicht haben wir uns dieses auch in den letzten Wochen erarbeitet. Wenn wir nach Wiederanpfiff das 0:2 kassieren, dürfen wir uns auch nicht beschweren", bilanzierte Fabian Lübbers, Trainer des neuen Regionalliga-West-Spitzenreiters.

Weiter meinte Lübbers: "Aber dann kommen auch die ersten richtig guten Aktionen von uns und dann steht es plötzlich auch 1:1. Wir wissen auch, welche Qualität wir im Moment in der Offensive haben. Da gelingt es uns auch aus wenigen Chancen, Tore zu machen. Wir haben dann die weiteren Treffer erzielt und alles gut wegverteidigt. Dafür kann ich den Jungs nur ein Kompliment machen. In Rödinghausen ist es schließlich brutal schwer zu gewinnen."

Ganz anders war natürlich die Gemütslage bei Farat Toku. Der Coach des SVR konnte kaum glauben, wie viel Fahrkarten seine Mannschaft, die nun neun Zähler hinter Lotte liegt, schoss.

Toku fasste zusammen: "Ich glaube, dass wir von der Leistung her ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir waren laut Statistik in allen Bereichen besser. Aber letztendlich zählt das Ergebnis. Trotzdem muss ich sagen, bei allem Respekt vor Lotte, wir sind an diesem Tag an uns selbst gescheitert. Wir hatten mehrfach die Chancen, das 2:0 oder vielleicht gar das 3:0 zu machen. Dann kommt Lotte auch nicht mehr zurück. Aber wir machen sie wieder stark und kassieren die Gegentore, obwohl wir Chancen für drei Spiele hatten, aber eben nur zwei Dinger machen. Das ist das Einzige, was ich meinen Jungs ankreiden kann. Für uns ist es brutal, dass wir nach so einem Spiel ohne Punkte dastehen."

So spielten der SV Rödinghausen und die Sportfreunde Lotte

SV Rödinghausen: Harsman - Wolff, Hippe, Tia (74. Engelmann), Horn (81. Riemer), Ndure, Hober, Chato (81. Adetula), Benjamins (67. Kuhlmann), Kurzen, Fesenmeyer (67. Seaton)

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer - Mensah, Lübke (54. Wiegel), Ufuk (54. Brodersen), Hartmann, Elezi (86. Fontein), Krasniqi, Thier, Heider, Holzweiler (66. Schaub), Demaj (66. Determann)

Schiedsrichter: Nils Hasse

Tore: 1:0 Kurzen (15.), 1:1 Demaj (55.), 1:2 Tia (59. Eigentor), 1:3 Determann (90.+1), 2:3 Seaton (90.+3)

Zuschauer: 926