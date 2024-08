Beim KFC Uerdingen läuft es in den letzten Wochen sportlich so richtig rund. Und nun wird wieder über andere Dinge gesprochen. Zur Unzeit.

Nach zwei Start-Niederlagen hat Rene Lewejohann die Mannschaft des KFC Uerdingen auf Kurs gebracht und zuletzt in der Regionalliga West drei Siege in Serie eingefahren. Unter der Woche feierte der KFC-Coach mit seinem Team auch das Weiterkommen in Essen-Vogelheim im Niederrheinpokal.

Am Lichtenhorst, der Anlage des Vogelheimer SV, war Michel Dinzey nicht vor Ort. Er weilte hier schon in seiner Heimatstadt Hamburg. "Ich habe keine Ahnung, was mit Michel ist. Das geht mich auch nichts an. Ich konzentriere mich auf mein Traineramt und den nächsten Gegner 1. FC Bocholt", gab Lewejohann am Donnerstag (29. August) gegenüber RevierSport zu verstehen.

Was ist passiert? Besser gesagt: Was soll passiert sein? Wie die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, soll Dinzey vom Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer wegen vereinsschädigenden Verhaltens freigestellt worden sein. Das deckt sich auch mit Informationen unserer Redaktion. Wir erreichten Dinzey am Donnerstag, 29. August, um 10.45 Uhr. Er sagte: "Ach, wie schön. Im Fußball gibt es immer so viele Gerüchte. Ich kann jetzt aber nicht sprechen. Ich muss mein Sportprogramm absolvieren. Ich melde mich gegen 12 Uhr." Das war der letzte RS-Kontakt mit Dinzey. Auf weitere Anrufe reagierte der Noch-KFC-Sportchef nicht.

Auf Anfrage der "WZ" erklärte derweil KFC-Vorstandsmitglied Andreas Scholten: "Wir beteiligen uns nicht an Gerüchten und können demnach auch nichts bestätigen." Mehmet Eser, Chef der Berateragentur M-Soccermanagement und der starke KFC-Mann im Hintergrund, erklärte knapp, es gebe diesbezüglich keine Entscheidung.

Wieder mal eine offene Baustelle beim KFC Uerdingen, die kein Mensch braucht. Überhaupt scheint die Personalentscheidung pro Dinzey äußerst unglücklich gewesen zu sein.

Der 51-Jährige wurde zunächst als Cheftrainer des KFC Uerdingen in der Saison 2024/2025 präsentiert. Nach wenigen Wochen löste ihn Lewejohann auf dieser Position ab. Der bisherige Sportchef Adalet Güner stieg zum Sportvorstand auf und Dinzey durfte sich als Sportchef versuchen. In dieser Position agierte er nach RS-Informationen eher unglücklich. Nun folgt wohl nach Traineramt und Sportchef-Posten das Dinzey-Aus in Krefeld. Dementis gibt es auf jeden Fall nirgends zu hören.

Am Samstag, 31. August(14 Uhr), reist Lewejohann mit seinem Team zum sportlich krisengebeutelten 1. FC Bocholt. Mit einem weiteren Sieg beim amtierenden Vize-Meister will der KFC Uerdingen dann wieder positive Schlagzeilen schreiben - in sportlicher Hinsicht.