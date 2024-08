Freitag, 16. August, 19.30 Uhr: Der MSV Duisburg trifft auf Eintracht Hohkeppel. Das hört sich auf dem Papier nach einem Testspiel an. Aber, nein: Beide Klubs spielen in der Regionalliga West.

Vier Punkte aus drei Spielen: Aufsteiger Eintracht Hohkeppel ist trotzdem nicht zufrieden. "Wir hätten mindestens zwei Zähler mehr haben müssen. Im ersten Spiel führen wir gegen Kölns U21 1:0 und kassieren einen Platzverweis. Da haben wir uns gefühlt selbst besiegt. Das war sehr ärgerlich", blickt Enzo Wirtz zurück.

Die Worte des Eintracht-Stürmers unterstreichen, wie selbstbewusst, aber auch wie ehrgeizig der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga ist. Kevin Theisen hatte gegenüber RevierSport bereits betont: "Wenn wir an den Start gehen, wollen wir immer gewinnen. Wir orientieren uns immer an Platz eins - in jeder Liga. Wir wollen auch in dieser Saison aufsteigen. Ja, ich spreche es aus: Wir wollen in die 3. Liga!"

Dem Sportchef des Klubs aus der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen kann der ehemalige Wuppertaler und Essener Wirtz nur beipflichten. Wirtz meinte vor dem MSV-Spiel gegenüber RevierSport: "Wir als Mannschaft identifizieren uns voll und ganz mit den Zielen der Vereinsführung."

Am Freitagabend (16. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für die Mannschaft von Eintracht-Trainer Mutlu Demir nach Duisburg. Knapp 20.000 Fans werden zum Duell des MSV mit Hohkeppel erwartet.

Den MSV kennt jeder. Wir wollen dafür sorgen, dass die Fans in Duisburg in Zukunft auch mit dem Klub Eintracht Hohkeppel einiges anfangen können Enzo Wirtz

Der mit ehemaligen Drittligaspielern und Regionalligaakteuren gespickte Eintracht-Kader brennt auf dieses Spiel. Wirtz verrät: "Dafür sind wir doch aufgestiegen. Genau für diese Spiele. Wir brennen richtig darauf und können es kaum abwarten. Klar: Den MSV kennt jeder. Wir wollen dafür sorgen, dass die Fans in Duisburg in Zukunft auch mit dem Klub Eintracht Hohkeppel einiges anfangen können."

Der 28-jährige Angreifer, der einst Publikumsliebling bei Rot-Weiss Essen war, verspricht den Zebras einen heißen Tanz: "Wir werden so wie immer spielen: unbekümmert und angriffslustig. Persönlich freue ich mich immer, wenn es zurück ins Ruhrgebiet geht. Hier lebt der Fußball. Das wird ein hoffentlich toller Freitagabend für uns."

Überhaupt gehen die Eintracht-Verantwortlichen von einer positiven Saison aus. Auch Wirtz, der 28 Jahre alt und im besten Fußballalter ist, hat sich einiges vorgenommen. Nach drei Begegnungen stehen schon ein Tor und zwei Vorlagen zu Buche. Der 206-malige Regionalligaspieler (41 Tore, acht Vorlagen) verrät: "Ich habe da schon meine Zahlen im Kopf, aber das behalte ich für mich. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft performen und erfolgreich sind. Wenn uns das gelingt, dann sieht auch jeder individuell gut aus." Das gilt auch für die Partie beim MSV Duisburg.