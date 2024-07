Das ist mal eine Ansage: Normalerweise stapeln Aufsteiger tief - doch dieser Regionalliga-West-Neuling tickt anders.

Vor zehn Jahren spielte dieser Klub noch in der Kreisliga. In der Saison 2024/2025 geht Eintracht Hohkeppel in der Regionalliga West an den Start. Es ist eine neue Liga, aber das Ziel bleibt gleich.

"Das ist gut zusammengefasst. Wenn wir an den Start gehen, wollen wir immer gewinnen. Wir orientieren uns immer an Platz eins - in jeder Liga. Wir wollen auch in dieser Saison aufsteigen. Ja, ich spreche es aus: Wir wollen in die 3. Liga!", betont Kevin Theisen, Sportchef des Klubs aus der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen.

Theisen war einst als Kreisligaspieler zur Eintracht gekommen und ist nun seit über einem Jahrzehnt für die sportlichen Belange des Vereins zuständig. Hakan Ekmen steht hinter der Eintracht und ist ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann. "Es ist ja kein Geheimnis, von wem wir das Geld erhalten. Jeder kann das nachlesen oder nachrecherchieren", ist Theisen entspannt, was die Finanzkraft des ersten Vorsitzenden des Vereins betrifft.

Die finanziellen Mittel zu besitzen ist das Eine, das Andere ist aber auch, damit erfolgreich umzugehen. Und das tut die Eintracht, die seit der letzten Saison von Mutlu Demir, ehemals RSV Meinerzhagen, trainiert wird.

Theisen sorgt auch aktuell dafür, dass Demir eine schlagkräftige Mannschaft ins Regionalliga-Rennen schicken kann. Jüngste Verpflichtung: Richard Sukuta-Pasu. RevierSport berichtete.

Da sind auch zwei, drei Hochkaräter noch dabei. Ich bin guter Dinge, dass wir schon in dieser Woche zwei weitere Jungs präsentieren können. Kevin Theisen

"Ob ich mit Spielern in der Kreisliga verhandelt habe oder nun mit Jungs wie Sukuta-Pasu: Das macht eigentlich keinen Unterschied. Nur die Zahlen sind andere. Am Ende des Tages geht es immer um einen Menschen, der gut Fußball spielt. Er verfolgt Ziele und wir verfolgen welche. Die Mischung macht's dann. Im Bestfall sind beide Seiten zufrieden", erzählt Theisen.

Stadionfrage ist kein Problem - auch für die Zukunft nicht Kevin Theisen: "In der Saison 2023/2024 müssen wir ins 80 Kilometer entfernte Düren ausweichen. Wenn wir in die 3. Liga aufsteigen, dann gibt es in der Umgebung durchaus einige Stadien, in denen wir spielen könnten. Wir haben bei der Stadtverwaltung schon alle Anträge gestellt, um ein neues Stadien bauen zu können. Das werden wir auch tun, sobald alle Genehmigungen da sind. Wir sind kein Verein, der in zwei, drei Jahren wieder verschwinden wird. Wir haben Sicherheiten für die Zukunft."

Dass es in Zukunft nicht mehr gegen Freialdenhoven, Hürth oder Teveren, sondern eher gegen MSV Duisburg, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen geht, ist auch Theisen bewusst. Aber er betont: "Wir freuen uns auf die Duelle. Die Gegner sollten sich aber auch auf eine attraktive Eintracht-Mannschaft freuen."

Und diese soll in den nächsten Tagen namhaft verstärkt werden. Ein Torwart, Innenverteidiger, Sechser, Zehner, Außenbahnspieler und Stürmer sollen noch her. "Da sind auch zwei, drei Hochkaräter noch dabei. Ich bin guter Dinge, dass wir schon in dieser Woche zwei weitere Jungs präsentieren können", verrät Theisen. Spieler, die beim Unternehmen "Aufstieg in die 3. Liga" helfen sollen.