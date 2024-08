Die U23 des FC Schalke 04 konnte am dritten Spieltag der Regionalliga West einen 0:2-Rückstand noch in ein Remis ummünzen. Trainer Jakob Fimpel war dennoch nicht zufrieden.

Am dritten Spieltag der Regionalliga West konnte der FC Schalke 04 II einen 0:2-Rückstand zur Pause drehen. Gegen den SV Rödinghausen stand es nach 90 Minuten 2:2.

"Man muss die Halbzeiten auch außerhalb der Tore trennen. Wir machen uns selbst ein total schweres Spiel. Mit der ersten Situation legen wir das Ding auf", erklärte Schalke-Coach Jakob Fimpel nach der Partie. Dem 0:1 (4.) ging ein schwerwiegender Fehler von Talabidi voraus, welcher den Ball quer in den eigenen Sechzehner zu Rödinghausen-Stürmer Simon Engelmann spielte, der den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte.

"Danach hat mir total die Überzeugung gefehlt. Wir waren sehr nervös am Ball und haben uns beeindrucken lassen", führte er bezüglich der ersten Hälfte aus. In der 21. Minute erhöhte Abdul Moursalim Fesenmeyer dann auf 2:0 für die Gäste. Auch dieses Tor ging aus einem Einwurf der Schalker hervor.

Zwar sah der Trainer gegen Ende der ersten Halbzeit einige Abschlüsse seiner Mannschaft, die allerdings "nicht so zwingend" waren, wie er es sich erhofft hatte.

Aufholjagd in Halbzeit zwei

In der zweiten Hälfte zeigte die U23 der Knappenschmiede dann ein ganz anderes Gesicht. In der 49. Minute erzielte Vitalie Becker den Treffer zum 1:2 aus der Distanz, bevor Seok-Ju Hong keine zehn Minuten später per Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich traf.

Vor allem die Einstellung war ein großes Thema in der Halbzeit-Ansprache: "Das war das Grundthema. Wir brauchten erstmal wieder eine andere Energie auf dem Platz. Es ist ganz schwer, gegen eine Männermannschaft wieder zurückzukommen. Dann brauchst du einfach mal ein paar feste Anker auf dem Platz, die das wieder in die Hand nehmen. In der zweiten Halbzeit kam von außen und innen erstmal diese Power."

Am Ende sah der Cheftrainer seine Mannschaft sogar näher am eigenen Führungstreffer als die Gäste, was seinen Unmut über die Leistung in der ersten Halbzeit noch einmal verstärkte. "Ich glaube, nachher kannst du es sogar noch komplett drehen. Insgesamt geht es wahrscheinlich in Ordnung, aber aktuell überwiegt eher der Frust", erklärte er.

Trotz der Unzufriedenheit über die ersten 45 Minuten, fand er lobende Worte für den Auftritt in der zweiten Hälfte: "Ich fand es gut, dass wir nach dem 2:2 keine Phase hatten, in der wir gesagt haben 'jetzt sind wir zufrieden', sondern wir haben Vollgas auf das dritte Tor gespielt. Auch einen Tick mehr, als Rödinghausen aus meiner Sicht. Aber gut, am Ende es ist ein Punkt und nach einem 0:2 kann man damit leben."

Positiver Saisonstart

Nach drei Spielen stehen die Schalker somit bei fünf Punkten. Für Fimpel eine gute Ausbeute: "Ergebnistechnisch ist es natürlich ein top Start für uns. Wir haben mal dreißig gute Minuten, wir haben mal 45 Minuten, aber das ist normal, wenn du eine Saison anfängst. Das gehört auch dazu, diese Fehler dann wegzustecken und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir mal 60, 70 Minuten hinkriegen und irgendwann wird dann schon eins ins andere greifen."