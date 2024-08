Am 2. Spieltag hatte die Regionalliga West vor allem eines zu bieten: Tore. Über 30 Mal klingelte es allein am Samstag.

Der 2. Spieltag in der Regionalliga West begann bereits mit einem dramatischen Spiel: Am Freitagabend sicherten sich die Sportfreunde Lotte zum Heimauftakt in letzter Minute den zweiten Sieg der Saison gegen den FC Gütersloh. (Zum Spielbericht)

Den Start in den Regionalliga-Samstag gab es im Gelsenkirchener Parkstadion, das erste Auswärtsspiel der Saison führte Aufsteiger KFC Uerdingen zur U23 des FC Schalke 04. Und die Knappen sorgten für einen unbequemen Empfang, Kelsey Meisel (10.) und Timothé Rupil (26.) für die nicht unverdiente Schalker Führung. Gut für den KFC: Nazzareno Ciccarelli zauberte den Ball aus dem Nichts und rund vierzig Metern Torentfernung zum Anschluss in den Schalker Kasten (28.).

Dieses 1:2 aus Gästesicht wollte Uerdingen korrigieren und bekam in der 55. Minute die Gelegenheit: nachdem Luca Podlech KFC-Spieler Joey Tshitoku legte, gab es den Elfmeter. Doch Podlech korrigierte seinen Aussetzer und hielt gegen Jeff-Denis Fehr auch den 2:1-Sieg fest. Auch danach machte Uerdingen nicht genug aus der besseren zweiten Hälfte. Schalke sicherte sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel, während der KFC weiter auf ein leeres Punktekonto blickt.

Der MSV Duisburg (gegen Türkspor Dortmund) und Rot-Weiß Oberhausen (beim Wuppertaler SV) schossen sich vor dem Derby am kommenden Samstag (10. August, 14 Uhr, RS-Liveticker) schonmal in Torlaune.

Am Hünting war einiges geboten zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln. Die Kölner konnten vor allem die Anfangsphase kontrollieren und gingen durch Joshua Eze (11.) in Führung, nach dem 1:1 durch Jan Holldack (35.) fand der 1. FC auch etwas besser in die Partie. Doch durch Arnold Budimbus prompte Antwort ging die Fortuna mit einer Führung in die Kabinen.

Mika der Held bei der Fortuna, Rödinghausen dreht 0:2

Und die zweite Hälfte sollte noch spektakulärer werden. Den Anfang machten diesmal die Gastgeber, nach einem Holldack-Freistoß erzielte Isaak Akritidis das 2:2 (51.). Bocholt drückte, schnupperte an der Führung - und kassierte den dritten Rückstand durch Dominik Ernst.

Doch auch davon ließen sich die Bocholter nicht unterkriegen und kamen zum dritten Mal zurück: diesmal war es ein Elfmeter, den Holldack im Tor unterbrachte. Rund zwanzig Minuten vor Schluss hatten die Zuschauer bereits sechs Treffer gesehen.

Zwei sollten noch folgen - und zwar beide für die Gäste, bei denen Joker Marvin Mika (80., 90.+4) als Doppeltorschütze zum Helden wurde. Ein wildes Spiel, das sich Hoffnungen auf das Spiel der Saison machen kann, endete am Ende mit 5:3 für die Fortuna. Sieg Nummer zwei für die Südstädter, Bocholt bleibt punktlos.

Der SV Rödinghausen und der FC Gütersloh wollten beide den Fehlstart und die zweite Niederlage vermeiden, das bessere Ende hatte dabei der Gastgeber auf seiner Seite. Nach einem 0:2-Halbzeitrückstand drehte der SVR die Partie und gewann 3:2.

Der bisherige Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II kassierte gegen Eintracht Hohkeppel ein spätes 1:1 und gab den Platz an der Sonne ab. Das Reserven-Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn musste wegen einer verspäteten Anreise der Ostwestfalen 45 Minuten später angepfiffen werden. Das steckte den Gästen wohl in den Knochen, mit einem 0:5 im Gepäck ging es wieder nach Hause. Die Kölner eroberten mindestens über Nacht die Tabellenführung.

Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag (4. August). In der letzten verbliebenen Partie empfängt der 1. FC Düren um 14 Uhr Fortuna Düsseldorf II.