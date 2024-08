Der 2. Spieltag der Regionalliga West ist mit zwei Doppelpacks, einem Platzverweis und einem späten 3:2 für die Sportfreunde Lotte gegen den FC Gütersloh gestartet.

Aufsteiger Sportfreunde Lotte hat am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den FC Gütersloh den 2. Spieltag der Regionalliga West eröffnet. Nach dem Auftaktsieg beim KFC Uerdingen (2:0) feierte die Mannschaft von Fabian Lübbers zuhause einen späten 3:2-Sieg.

Dabei erwischte der FCG, der sich am ersten Spieltag noch knapp dem MSV Duisburg mit 0:1 hat geschlagen geben müssen, in Lotte den perfekten Start. Nach nur elf Minuten bediente Phil Beckhoff den einstartenden Patrick Twardzik, der im Strafraum zur Führung traf.

Schocken ließen sich die Gastgeber nicht, traten anschließend mutig auf - leisteten sich aber einen Fehler im Aufbau. So kam Twardzik zur nächsten Chance, scheiterte diesmal aber an Torwart Laurenz Beckemeyer (21.). Auch nach einer Freistoßflanke von Beckhoff, die Julian Schauerte per Kopf ablegte, schnupperte Twardzik am Doppelpack - verfehlte das Tor aber aus kurzer Distanz (29.).

Das sollte sich rächen: Nur zwei Minuten nach dem verpassten 2:0 aus FCG-Sicht tauchte Nico Thier auf der Gegenseite vor Torwart Jarno Peters auf und traf zum 1:1 (31.) für die Sportfreunde, die über die erste Halbzeit hinweg mehr Ballbesitz, hin und wieder aber auch Probleme mit den schnellen FCG-Gegenstößen hatten.

Auch in Durchgang zwei: Blitzstart für Gütersloh

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Gäste, die einen Blitzstart hinlegten - und wieder hieß das entscheidende Duo Beckhoff-Twardzik. Diesmal brachte Letzterer einen abgefälschten Abschluss nach Beckhoff-Ablage zum 2:1 im Tor unter (50.).

Lotte war nun gefordert, tat sich aber lange schwer, Chancen auf den Ausgleich zu kreieren. Der eingewechselte Burinyuy Nyuydine verzeichnete die beste Annäherung, verpasste aber knapp (72.).

Gütersloh in Unterzahl

In der Schlussphase tat Justus Henke den Gastgebern dann aber einen Gefallen. Güterslohs Verteidiger hatte bereits Gelb gesehen, foulte erneut und flog in der Folge mit Gelb-Rot vom Platz (83.). Für den FCG ging es ab diesem Zeitpunkt nur noch darum, den Sieg über die Zeit zu retten, während Lotte den Druck erhöhte.

Und das mit Erfolg: Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war es wieder Thier, der einen Abpraller über die Linie drückte, ebenfalls den Doppelpack schnürte und das 2:2 herstellte (87.) - und damit hatten die Sportfreunde noch nicht genug.

Sabah schiebt ein

In der letzten der sieben angezeigten Minuten Nachspielzeit ließ FCG-Keeper Peters einen Distanzschuss nur abprallen. Johannes Sabah schaltete am schnellsten, drückte den Ball über die Linie und feierte das umjubelte 3:2 (90.+7).

Damit machte Lotte den Traumstart in die Regionalliga mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt. Der FCG steht derweil nach zwei Partien noch ohne einen Zähler da. In der kommenden Woche bekommt es die Mannschaft von Julian Hesse mit dem nächsten Aufsteiger, dem KFC Uerdingen, zutun. Lotte muss zeitgleich, am Sonntag um 14 Uhr, zu Türkspor Dortmund.

Das Spiel im Überblick:

Lotte: Beckemeyer - Brodersen (60. Nyuydine), Sabah, Mensah, Lübke (87. Holzweiler) - Addai (60. Ufuk), Elezi, Thier, Fontein, Krasniqi (60. Determann) - Heider (68. Spit)

Gütersloh: Peters - Schauerte, Winke (73. Beuckmann), Henke, Bollmann (73. Tawiah) - Lanfer, Firmino Dantas, Twardzik - Illig (73. Kandic), Touratzidis (46. Tübing), Beckhoff (81. Frieling)

Schiedsrichter: Dr. Florian Exner

Tore: 0:1 Twardzik (11.), 1:1 Thier (31.), 1:2 Twardzik (50.), 2:2 Thier (87.), 3:2 Sabah (90.+7)

Gelb-Rot: Henke (FCG, 83., wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 1242