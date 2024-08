Der MSV Duisburg feiert einen gelungenen Heim-Auftakt in der Regionalliga West und besiegt Türkspor Dortmund deutlich.

Dass es voll werden würde im Stadion des MSV Duisburg, das war bereits klar. Doch diese Kulisse beim Heim-Auftakt in der Regionalliga West war dann doch alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Über 18.000 Fans kamen zum Duell mit Türkspor Dortmund - und sie wurden nicht enttäuscht.

Mit 5:0 setzten sich die Zebras gegen den Aufsteiger durch und untermauerten ihre Ambitionen mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. 18 Minuten dauerte es, ehe Gerrit Wegkamp den Nachmittag mit seinem Tor zum 1:0 eröffnete (18.). Patrick Sussek erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 zur Halbzeit (31., 34.).

Damit war die Partie vor dem Seitenwechsel quasi schon entschieden, zumal Türkspor nach dem starken Auftakt (1:1 gegen Wuppertaler SV) den Duisburgern kaum etwas entgegenzusetzen hatte.

Der MSV war auch im zweiten Durchgang deutlich überlegen, ließ es nun etwas ruhiger angehen und bestimmte die Partie souverän. Jakob Bookjans traf per Elfmeter in der 66. Minute zum 4:0, kurz vor dem Abpfiff setzte er mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt (89.). Kurz zuvor hatte Dortmunds Serdar Bingöl Gelb-Rot gesehen (86.).





Damit wird die Euphorie an der Wedau sicher anhalten und sich vermutlich noch weiter steigern. Abgesehen von den Derbys gegen Rot-Weiss Essen war es schon lange nicht mehr so voll in der MSV-Arena.

MSV: Braune - Fleckstein, Hahn, Coskun (77. Göckan) - Müller, Egerer, Meuer (62. Boutakhrit), Sussek (62. Montag) - Symalla (69. Hartwig), Wegkamp (69. Fakhro), Bookjans

Türkspor: Acil - Bingöl, Haar, Kaya, Schmeling (46. Ocansey) - Anan, Bulut (46. Yigit), Toy, Tomasello (67. Hetemi) - Dag (60. Biancardi), Akman (74. Rebronja)

Tore: 1:0 Wegkamp (18.), 2:0 Sussek (31.), 3:0 Sussek (34.), 4:0 Bookjans (66.), Bookjans (89.)

Zuschauer: 18.058