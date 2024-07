Die Sportfreunde Lotte gewannen das Auftaktspiel der Regionalliga West gegen den KFC Uerdingen mit 2:0. Stimmen zum Sieg.

Die Sportfreunde Lotte sind erfolgreich in die neue Saison der Regionalliga West gestartet. Im Aufsteigerduell gegen den KFC Uerdingen setzte sich die Elf von Cheftrainer Fabian Lübbers mit 2:0 (1:0) durch.

Die Sportfreunde legten einen blitzartigen Start hin und gingen bereits in der ersten Minute nach einem Eckball durch einen Treffer von Johannes Sabah in Führung. Im zweiten Durchgang machte der eingewechselte Burinyuy Nyuydine alles klar für Lotte und erzielte mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte das 2:0.





„Wir sind extrem glücklich darüber, die drei Punkte geholt zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach einer Minute so einen Start hinlegen und in Führung gehen würden. Kompliment an meinen Co-Trainer, der sich diesen Spielzug ausgedacht hat”, erklärte Lübbers. „Es war natürlich ein perfekter Start und auch danach sind wir weiter in Richtung zweites Tor gegangen. Ab der 20. Minute hat mir unser Spiel jedoch nicht mehr so gut gefallen, da Uerdingen uns zu sehr hinten reingedrängt hat und wir zu sehr von unseren Abläufen abgekommen sind.”

Zwar entwickelte sich zur Mitte der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, jedoch hatten die Sportfreunde weiterhin die besseren Chancen auf ihrer Seite. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang war Lübbers hingegen vollends zufrieden: „In der zweiten Halbzeit war es wieder deutlich besser. Wir haben mutiger Fußball gespielt und ein sehr schönes zweites Tor geschossen. Danach musste Uerdingen öffnen und wir hätten die ein oder andere Chance noch besser verwerten können. Insgesamt war es jedoch eine sehr gute Rückkehr in die Regionalliga und ein verdienter Sieg von uns.”

Auch Mannschaftskapitän Fatlum Elezi freute sich über den Erfolg seiner Mannschaft. Elezi wechselte im Sommer 2022 von Rot-Weiß Erfurt zu den Sportfreunden und hatte durch seine starken Leistungen in der vergangenen Saison großen Anteil an Lottes Aufstieg in die Regionalliga.

Am Ende ist es die Belohnung für all das, was wir im Vorfeld geleistet haben. Fatlum Elezi

„Dieses Ergebnis kam zustande, weil wir in den vergangenen sechs Wochen wirklich geackert haben. Wir hatten gefühlt jeden Tag Training, waren im Trainingslager und haben insgesamt viel gearbeitet. Die Familie ist zusammen geblieben und in der Startformation waren acht Spieler, die auch in der letzten Saison dabei waren. Wir haben uns auch mit ein paar neuen Spieler verstärkt und das Spiel verdient mit 2:0 gewonnen”, bilanzierte der Mannschaftskapitän.

Des Weiteren unterstrich der 26-Jährige, wie wichtig ein Sieg beim Saisonauftakt sein kann. „Es ist immer gut, mit einem Sieg zu starten, egal in welcher Liga man sich befindet. Am Ende ist es die Belohnung für all das, was wir im Vorfeld geleistet haben”, erklärte Elezi. „Lotte muss man immer auf dem Schirm haben.”

