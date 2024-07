Der KFC Uerdingen unter der Leitung von Cheftrainer René Lewejohann verlor das Auftaktspiel der Regionalliga West gegen die Sportfreunde Lotte mit 0:2 (0:1).

Am ersten Spieltag der Regionalliga West verlor der KFC Uerdingen unter der Leitung von Cheftrainer René Lewejohann das hart umkämpfte Aufsteigerduell gegen die Sportfreunde Lotte mit 0:2 (0:1). Während der gesamten Partie ging es hart zur Sache. Schiedsrichter Nico Fuchs hatte während des Spiels alle Hände voll zu tun und zückte zwölfmal Gelb und einmal Gelb-Rot.

Bereits nach einer Minute brachte Johannes Sabah die Gäste aus Lotte mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde dominierten daraufhin die Anfangsphase, ehe die Krefelder Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel kamen. Dennoch hatten die Sportfreunde weiterhin die besseren Möglichkeiten und der KFC hatte es Torhüter Ron Meyer zu verdanken, dass der Rückstand bis zur Halbzeit nur knapp ausfiel.

"Wir wurden in den ersten Minuten brutal wachgeküsst", bilanzierte KFC-Trainer Lewejohann. "Die Zuordnung hat nicht ganz gestimmt und wir wurden eiskalt erwischt. Danach waren wir ein Stück weit gehemmt, auch aufgrund der großen Kulisse. Viele Spieler waren zu angespannt und wir waren nicht mutig genug. Wir haben das Spiel zu hektisch aufgebaut und hatten zu viele Ballverluste. Erst mit zunehmender Spieldauer haben wir das unter Kontrolle bekommen."

Die über 3000 angereisten Fans im Grotenburg-Stadion sahen auch im zweiten Durchgang ein packendes Auftaktspiel. Kurz nach Wiederanpfiff sah KFC-Neuzugang Melvin Ramusovic Gelb-Rot, weil er sich nach einem Foul von Lottes Nico Thier gegen Krefelds Jeff-Denis Fehr lautstark beim Schiedsrichter beschwerte.





Glück im Unglück für den KFC, da Ramusovic in der Halbzeit ausgewechselt worden war und nur auf der Bank saß. Zwar wurden die Chancen im Vergleich zu Durchgang eins seltener, jedoch blieb die Partie lange Zeit offen. Erst in der 79. Minute erzielte Burinyuy Nyuydine das 2:0 für Lotte und machte damit endgültig den Deckel drauf.

"Wir wollten nach der Pause von Anfang an da sein und die zweiten Bälle im Zentrum gewinnen. Uns war klar, dass uns viel Körperlichkeit erwartet und die Zweikämpfe von beiden Mannschaften leidenschaftlich geführt werden würden", erklärte Lewejohann. "Man hat gesehen, wo der Schuh bei uns drückt. Wir waren vorne nicht zwingend genug, auch wenn wir teilweise einen guten Spielaufbau hatten und mutiger agiert haben. Wir haben uns der Situation gestellt und von daher kann ich meinen Jungs eigentlich gar keinen Vorwurf machen."

Auch dass die KFC-Fans ihre Mannschaft trotz der 0:2-Niederlage lautstark feierten, sei laut Trainer ein gutes Zeichen und zeige, "dass die Jungs den nötigen Willen und die nötige Leidenschaft mitbringen".

Am kommenden Spieltag (3. August, 12:30 Uhr) gastiert der KFC Uerdingen beim FC Schalke 04 II. Bis dahin will Lewejohann weiter an den richtigen Stellschrauben drehen, um den ersten Dreier der laufenden Saison einzufahren.

"Wir sind positiv gestimmt, die Dinge bis zum Spiel gegen Schalke unter Kontrolle zu bekommen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns und ich mahne zur Geduld. Die Vorbereitung lief zwar relativ gut, aber nun ist der Regionalliga-Alltag eingekehrt und wir wissen, dass wir noch an vielen Stellen Defizite haben. Durch den Umbruch ist ein bisschen Zeit verloren gegangen und wir konnten nicht so sehr ins Detail gehen. Das sind Dinge, auf die wir Rücksicht nehmen sollten und müssen. Der Ansatz für die kommenden Wochen wird sein, dass die Spieler selbstkritisch an die Sache rangehen und sich verbessern wollen", erklärte der KFC-Trainer.