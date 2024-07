Jihad Boutakhrit wechselte in der laufenden Transferperiode vom FSV Frankfurt zum MSV Duisburg. Der Angreifer freut sich auf die kommende Saison mit seinem neuen Verein.

Der MSV Duisburg gewann das finale Testspiel gegen den Notts County FC mit 3:1. Nachdem Jihad Boutakhrit in der 71. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt wurde, nahm das Spiel der „Zebras” deutlich an Fahrt auf. Eine Flanke von Boutakhrit in der 80. Minute auf Jan-Simon Symalla führte zu einem Elfmeter, der den Ausgleich zur Folge hatte. Nur eine Minute später bereitete der Neuzugang das 2:1 per Flanke vor.

„Wir haben ein unnötiges Gegentor kassiert, aber trotzdem waren wir die bessere Mannschaft. Wir hatten gute Chancen und hätten bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir durch die Einwechslungen nochmal frischen Wind reingebracht und eine gute Moral bewiesen", bilanzierte Boutakhrit. „Die Jungs, die reinkamen, haben gezeigt, was sie können und das Spiel gedreht. Umso glücklicher macht es mich, dass ich dazu beitragen konnte.” Alle weiteren Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

In Bezug auf die gesamte Vorbereitung erklärte der Neuzugang, dass er noch nie so eine harte Saisonvorbereitung absolviert habe und lobte im gleichen Atemzug die Qualität seiner Mannschaftskameraden.

„Die Vorbereitung war super und unglaublich anstrengend. Wir haben sehr viele Laufeinheiten gehabt, aber im Großen und Ganzen hat es extrem viel Spaß gemacht”, verriet der 24-Jährige. „Ich habe noch nie in einer Mannschaft mit derart hoher Qualität gespielt. Es sind alles super Jungs und wir werden immer besser. Wir sind auf jeden Fall bereit für den Saisonstart am nächsten Freitag und ich bin mir sicher, dass wir gewinnen werden.”

Wenn wir unsere Stärken im Tempo und im Umschaltspiel ausspielen, bin ich mir sicher, dass wir ein gutes Spiel machen und drei Punkte holen werden. Jihad Boutakhrit

Der MSV Duisburg wird am kommenden Freitag (26. Juli, 19 Uhr) gegen den FC Gütersloh in die neue Saison der Regionalliga West starten. In der vergangenen Saison schaffte Gütersloh als Aufsteiger den Klassenerhalt und beendete die Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Für den Auftakt hat der Boutakhrit einen klaren Plan.





„Es wird unglaublich wichtig sein, dass wir bei unserem eigenen Spiel bleiben. Es wird uns auch nicht schaden, wenn wir mal einen langen Ball nach vorne spielen. Wir werden nicht 90 Minuten Pressing spielen und den Gegner auch mal an den Ball lassen. Wenn wir unsere Stärken im Tempo und im Umschaltspiel ausspielen, bin ich mir sicher, dass wir ein gutes Spiel machen und drei Punkte holen werden”, erklärte der Angreifer.

