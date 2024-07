Der MSV Duisburg hat die Generalprobe erfolgreich bestanden und Notts County mit 3:1 (0:1) besiegt. Dietmar Hirsch war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Dem MSV Duisburg glückte die Generalprobe im finalen Testspiel vor Saisonbeginn der Regionalliga West. In einem traditionsreichen Duell gegen den Notts County FC aus der vierten englischen Liga setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch verdient mit 3:1 (0:1) durch. Der Notts County FC wurde 1862 gegründet und gehört zu den ältesten Profiklubs der Welt.





Gegen die "Elstern" kamen die "Zebras" vor über 2.500 Zuschauern gut ins Spiel und vergaben bereits in der Anfangsphase gleich zwei hochkarätige Chancen. In der 14. Minute sollte sich das rächen, denn Notts Countys Ceowyn Scott tauchte nach einem Freistoß am zweiten Pfosten auf und brachte die Engländer mit 1:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit kamen die Duisburger erst spät zum Torerfolg. Nach einem Foul im Strafraum an Jan-Simon Symalla in der 80. Minute bekamen die Meidericher einen Elfmeter, den Franko Uzelac sicher verwandelte. Eine Minute später zappelte der Ball erneut im Netz, denn Symala donnerte das Leder nach einer Flanke von Jihad Boutakhrit zum 2:1 in die Maschen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Malek Fakhro mit dem Kopf in der 87. Minute, nachdem Symalla ihn per Flanke bedient hatte. Alle weiteren Infos zum Spiel gibt es hier.

Zwar missfiel dem Duisburger Trainer das Gegentor nach einer Standardsituation, jedoch fiel sein Fazit insgesamt positiv aus. "Ich bin total zufrieden. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht und wir müssen lernen, dass ein Spiel auch in der Regionalliga lange offen sein kann. Bis zur 80. Minute muss es eigentlich 0:0 stehen, weil wir die Standards einfach besser verteidigen müssen", bilanzierte Hirsch. "Wir müssen bis zum 0:1 bereits mit 2:0 führen, weil wir gut angelaufen sind und zwei hundertprozentige Torchancen vergeben haben."

Das gibt uns Selbstvertrauen und wir haben gesehen, dass Spieler, die nicht angefangen haben, nach ihrer Einwechslung richtig Wirbel machen können. Dietmar Hirsch

Hirsch weiter: "Bis zur 80. Minute war ich aufgrund des Ergebnisses enttäuscht, weil Fußball nunmal ein Ergebnissport ist. Meine Mannschaft hat mehr als ein Unentschieden oder eine Niederlage verdient und deshalb bin ich froh, dass wir das Spiel am Ende noch gedreht haben. Das gibt uns Selbstvertrauen und wir haben gesehen, dass Spieler, die nicht angefangen haben, nach ihrer Einwechslung richtig Wirbel machen können. Für mich war es insgesamt eine gute Mannschaftsleistung."

Mit Blick auf die Startaufstellung zum Saisonbeginn gegen den FC Gütersloh am kommenden Freitag (26. Juli, 19 Uhr) verwies Hirsch auf den Konkurrenzkampf in der Mannschaft und deutete an, sich in puncto erste Elf noch nicht vollends festgelegt zu haben.

"Natürlich werfe ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alles über den Haufen, jedoch haben einige Spieler nach ihrer Einwechslung gezeigt, dass sie in die Startelf drängen und vielleicht auch verdient haben zu spielen. Fakt ist, dass wir einen breiten und guten Kader haben und ich glaube, das hat man im Spiel gegen Notts County auch gesehen", verriet Hirsch.