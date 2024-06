Phasenweise verging kaum ein Tag, an dem die Sportfreunde Lotte keinen Neuen präsentierten. Auf der Abgangsseite passiert aber auch etwas.

Berkan Ersoy hat sich bei den Sportfreunden Lotte in der Oberliga reingekämpft, wird seine Karriere aber in der Westfalenliga fortsetzen. Genauer gesagt beim SC Rot-Weiß Maaslingen.

Als Aufsteiger sprang in der abgelaufenen Runde ein respektabler siebter Platz heraus. Lange sah es sogar so aus, als sei eine noch bessere Platzierung drin. Dass das ein Ziel für die kommende Runde ist, ließ Trainer Sergej Bartel bei FuPa durchblicken.

So sagte er: "Wir freuen uns, dass wir Berkan von unseren Zielen, von unseren Ambitionen, von unserer Mannschaft und vor allem auch von unserem Umfeld überzeugen konnten. Wir haben ihn früh gescoutet und hatten schon im Herbst vergangenen Jahres Kontakt aufgenommen. In langen Gesprächen haben wir ihm aufgezeigt, was wir vorhaben. Dementsprechend passte es für beide Seiten, sodass er und wir mehr als zufrieden sind."

Und weiter: "Er ist noch jung und kann sich bei uns weiterentwickeln. Außerdem sind wir sehr glücklich, dass wir uns gegen viele Konkurrenten durchgesetzt haben. Man kann sich vorstellen, wenn ein 21-Jähriger bei einem Regionalliga-Aufsteiger frei wird, dass da einige hinterher sind. Ich denke, wir haben einen guten Spieler gewonnen und ich glaube, er wird auch in einer guten Mannschaft spielen."

Ersoy stammt aus den Jugendabteilungen von Arminia Bielefeld und vom VfL Osnabrück. Im Sommer 2022 wechselte er die wenigen Kilometer rüber ans Lotter Kreuz. Der defensive Mittelfeldspieler hat unter anderem 17 Spiele in der U19 Bundesliga Nord/Nordost und 33 Partien in der Oberliga Westfalen (ein Tor, eine Vorlage) absolviert.

Bei den Sportfreunden Lotte hatte sich zuletzt vor allem auf der Zugangsseite einiges getan. Bisher haben sich diese Neulinge den Sportfreunden Lotte für die kommende Regionalliga-West-Saison angeschlossen: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz)