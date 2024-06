"Transfermarkt.de" hat nach Ablauf der Saison 2023/24 noch einmal die Marktwerte der Regionalliga West aktualisiert. Der prozentual größte Gewinner? Ein Schalker.

Was für ein Saisonfinale für Emmanuel Gyamfi! Der 19 Jahre alte linke Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 hat gerade erst einen Profivertrag unterschrieben, da sind auch schon die neuen Marktwerte da. Sein Kurs hat sich vervierfacht!

Mit 200.000 Euro beziffert "transfermarkt.de" nun Gymafis Marktwert - nach zuvor 50.000 Euro. Eine Steigerung um 300 Prozent für den Mann, der in der kommenden Saison also zum Schalker Lizenzspielerkader gehören wird.

"Emmanuel hat in den Testspielen und Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er hat einen guten linken Fuß und ist zielstrebig in seinen Offensivaktionen", hatte ihn Sportdirektor Marc Wilmots gelobt.

Einen Schritt weiter ist schon Damion Downs. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer spielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zehnmal für den 1. FC Köln. Er kam stets als Joker und erzielte zwei Tore. In der Regionalliga West stehen in 18 Einsätzen acht Treffer und eine Vorlage für die zweite Mannschaft der Geißböcke zu Buche.

"Transfermarkt.de" belohnt das mit einer Marktwertsteigerung um 100 Prozent - von einer auf zwei Millionen Euro. Auch Calvin Brackelmann (SC Paderborn II, von 250.000 Euro auf 500.000 Euro), Ibrahima Cissé (FC Schalke 04 II, von 200.000 Euro auf 350.000 Euro), sowie Paderborns Madin Kojic und der mittlerweile von Schalke abgewanderte Steven van der Sloot (jeweils von 125.000 Euro auf 250.000 Euro) zählen zu den Marktwertgewinnern der Liga.

Am stärksten runter ging es dagegen für Florian Dietz, der ebenfalls zwischen Bundesliga und Regionalliga West beim "Effzeh" pendelte. Von 800.000 Euro sind jetzt noch 600.000 Euro Marktwert übrig. Unter den Verlierern finden sich unter anderem auch Phil Sieben (Rot-Weiß Oberhausen, von 150.000 Euro auf 100.000 Euro), Felix Herzenbruch (SSVg Velbert , von 125.000 Euro auf 75.000 Euro) und Roman Doulashi (FC Schalke 04 II, von 150.000 Euro auf 125.000 Euro).

Größter Gewinner in Sachen Kaderwert ist derweil erwarteterweise Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen, der ein Plus von 380.000 Euro verzeichnet (auf nun 3,11 Mio. Euro).