Das ist mal geballte Erfahrung für den Landesliga-Aufsteiger SV Avenwedde. Vom großen Nachbarn kommt gleich ein ehemaliger Kapitän.

Tim Manstein verlässt den Regionalligsiten FC Gütersloh. Weit wird es der 34-Jährige aber nicht haben. Sein neues Ziel ist der Landesliga-Aufsteiger SV Avenwedde - ebenfalls in der Stadt Gütersloh beheimatet.

Avenwedde hat gerade als Tabellenerster der Bezirksliga den Aufstieg in die Landesliga klargemacht. Deren Sportlicher Leiter Ali Kemal Calisan erklärt gegenüber dem Portal "FuPa": "Wir sind auf ihn zugegangen und haben den Kontakt gesucht. Er hat sich ein Bild vom Verein gemacht und hat uns dann zugesagt. Es waren sehr offene und ehrliche Gespräche. Wir sind natürlich megahappy, dass er sich für uns entschieden hat und dass er das Projekt Avenwedde mit uns gehen möchte."

Weiterhin verriet er, dass auch andere Personalien Einfluss hatten: "Dass mit Temel Hop und Patrick Plucinsky zwei alte Weggefährten von ihm in der Mannschaft sind, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Neben seinem Beruf passt der fußballerische Aufwand in Avenwedde perfekt für ihn. Wir freuen uns, dass wir künftig auf so einen erfahrenen Spieler zurückgreifen können und sind überzeugt, dass er als Leader auf dem Platz vorangehen wird, um die Entwicklung der jungen Spieler voranzutreiben."

Manstein soll ein erfahrener Anker für andere Neuzugänge sein: "Bei unseren Neuzugängen haben wir verstärkt auf jüngere Spieler gesetzt, da wir eine verhältnismäßig alte Mannschaft haben. Die Kaderplanung ist aber auch noch nicht abgeschlossen, ein, zwei Plätze sind noch frei. Wir suchen noch einen Verteidiger und einen offensiven Spieler, am besten einen Stürmer."

Beim FC Gütersloh bestritt Mannschaftskapitän Manstein in sechs Jahren 138 Spiele und traf dabei elfmal ins Schwarze. Sein spektakulärstes Tor erzielte er in dieser Regionalliga-Saison, als er im Auswärtsspiel bei der U23 des 1. FC Köln den gegnerischen Torwart düpierte und aus 30 Metern einen Freistoß im Netz versenkte. Bei Sporttotal wurde der Treffer zum Tor des Monats gewählt.

Insgesamt kann Manstein in den Oberligen Niederrhein und Westfalen 220 Einsätze vorweisen. Dazu kommen unter anderem 42 Spiele in der Regionalliga West und drei Einsätze in der 3. Liga für Rot Weiss Ahlen in der Saison 2010/11.