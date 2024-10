Noch vor dem Rücktritt von Trainer Damian Apfeld gab es beim ETB Schwarz-Weiß Essen eine Vertragsauflösung.

Am Sonntag (27. Oktober) trat Damian Apfeld nach zweieinhalb Jahren als Trainer des ETB Schwarz-Weiß Essen zurück - RevierSport berichtete ausführlich.

Schon zwei Tage zuvor, am Freitag (25. Oktober), hatte Torwart Philipp Gutkowski seinen Vertrag am Uhlenkrug aufgelöst. Nachdem RS am Dienstag (29. Oktober) vom Interesse des SV Scherpenberg an Gutkowski schrieb, machte der ETB nun die Gutkowski-Vertragsauflösung offiziell.

"Ich hatte in den letzten Wochen schon das ein oder andere Gespräch mit den Verantwortlichen beim ETB. Der Aufwand in der Oberliga ist ziemlich groß, und da sich bei mir in letzter Zeit einige Dinge im beruflichen Bereich verändert haben, musste ich feststellen, dass das alles nicht mehr für mich zu bewerkstelligen ist. Das war dafür ausschlaggebend, dass ich nun diesen Weg gegangen bin und den Vertrag beim ETB aufgelöst habe. Mit Familie und Vollzeitjob musste ich mich für diesen Schritt entscheiden", heißt es im Statement des Torwarts, der für den ETB in nur rund drei Monaten je zu einem Oberliga- und einem Niederrheinpokal-Einsatz kam.

Gutkowski wird mit dem GSV Moers in Verbindung gebracht. Aber auch Stadtrivale und Landesliga-Konkurrent Scherpenberg zeigt Interesse am 100-maligen Regionalliga-Torwart und 107-fachen Oberliga-Schlussmann. "Ja, das Interesse kann ich bestätigen. Aber er wird wohl zu einem anderen Moerser Klub wechseln", sagte Sven Schützek, Sportchef von Scherpenberg, gegenüber dieser Redaktion.

Der 1,90-Meter große Schlussmann stammt aus der Nachwuchsabteilung des VfB Homberg und spielte bis auf die Saison 2013/2014, wo er für den SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv war, immer nur für den VfB aus Duisburg-Homberg.

Vor seinem Wechsel im Sommer zum ETB sagte Gutkowski noch: "Meine Ambitionen liegen noch über der Landes- oder Bezirksliga. Ich würde sehr gerne weiter in der Oberliga im Tor stehen. Ich weiß, was ich kann und werde nach der Verletzung noch stärker zurückkommen. Ich hoffe auf einige Anrufe und werde mir alles anhören." Doch ab dem 1. Januar 2025 geht es dann doch wohl in die Landesliga nach Moers - zum GSV oder doch nach Scherpenberg?