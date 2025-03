Der ETB Schwarz-Weiß Essen trifft am Sonntag (23. März, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf die Sportfreunde Baumberg. Auch Otto Rehhagel kommt zum Uhlenkrug.

Wenn der ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag (23. März, 15 Uhr) den Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg trifft, dann wird auch Otto Rehhagel kommen.

In der Halbzeitpause des Spiels wird die 86-jährige Trainer-Legende die Partien des "Otto-Rehhagel-Cups 2025", der am 07. und 08. Juni 2025 im Stadion Uhlenkrug stattfindet, auslosen.

Zurück zum Oberliga Duell: Die Sportfreunde Baumberg spielten im letzten Jahr eine hervorragende Saison und schlossen die Spielzeit 2023/24 als souveräner Meister ab. Zur Erinnerung: Die Monheimer verzichteten aber auf den Gang in die Regionalliga und der KFC Uerdingen war dann der Nutznießer. In dieser Saison tun sie sich deutlich schwerer, liegen nach 23 Spielen nur auf dem 13. Rang und müssen sich noch um den Klassenerhalt sorgen.

Die Essener liegen derweil elf Spieltage vor Schluss acht Punkte hinter Spitzenreiter Spielvereinigung Schonnebeck zurück. Der Zug nach oben dürfte ohne den ETB abgefahren sein. Trotzdem peilen die Schwarz-Weißen natürlich gegen Baumberg einen Dreier an.

Im Hinspiel gab es in Monheim-Baumberg einen 1:0-Auswärtssieg für den ETB Schwarz-Weiß. Den Treffer des Tages konnte ETB-Eigengewächs Collin Weihmann mit einem sehenswerten Volleyschuss erzielen.

ETB-Coach Julian Stöhr sagt zum kommenden Heimspiel seiner Elf: "Wir wollen am Sonntag in erster Linie an die Leistung aus dem letzten Heimspiel gegen Niederwenigern anknüpfen. Baumberg ist amtierender Meister und hat seine Ergebniskrise überwunden. Aus meiner Sicht sind sie durch und spielen nicht mehr gegen den Abstieg. Uns erwartet ein Gegner, der eine hohe individuelle Qualität hat, das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Dennoch ist es unser klares Ziel, dass die drei Punkte am Uhlenkrug bleiben."

Aufgrund von Sperren dürfen am Sonntag Nico Lucas (Gelb-Rot) und Jan Corsten (5. Gelbe Karte) nicht mitwirken. Verletzungsbedingt muss der ETB auf Umut Yildiz, Jan Bugenhagen, Felix Geisler und Florian Usein verzichten. Der Einsatz von Nabil El-Hany ist fraglich.