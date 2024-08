Die U21 des VfL Bochum verlor am 1. Spieltag der Oberliga Westfalen mit 1:2 (0:1) gegen den TuS Ennepetal. Neuling Verl II ist nach einem 7:0 der erste Tabellenführer.

Nach der Sommerpause rollt so langsam wieder der Ball in vielen Amateurligen. Am Freitag ertönte der Startschuss der Saison 2024/25 in der Oberliga Westfalen.

Der ASC 09 Dortmund eröffnete die Runde mit einem 2:0-Derbysieg gegen gegen den TuS Bövinghausen. Aufstiegskandidat Sportfreunde Siegen konnte sich mit 2:1 gegen Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt durchsetzen. Die SG Wattenscheid 09 unterlag Victoria Clarholz mit 0:1, zudem trennten sich der SV Schermbeck und die SpVgg Erkenschwick 2:2.

Am Sonntag wurde der 1. Spieltag komplettiert - mit Ausnahme der Begegnung zwischen Concordia Wiemelhausen und Westfalia Rhynern. Die Bochumer mussten den Saisonauftakt im heimischen Sportpark wegen eines tragischen Vorfalls absagen.

Erstmals seit neun Jahren tritt der VfL Bochum wieder mit einer zweiten Mannschaft an. Den Neustart in der Oberliga hatte sich die U21 des Bundesligisten aber sicher anders vorgestellt: Das Team von Trainer Heiko Butscher verlor mit 1:2 (0:1) beim TuS Ennepetal. Maxwell Bimpek (9.) und Ben Binyamin (55.) trafen für die Hausherren, Semin Kojic konnte nur verkürzen (62.).

Die Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick: ASC 09 Dortmund – TuS Bövinghausen 2:0 SV Schermbeck – SpVgg Erkenschwick 2:2 Sportfreunde Siegen – SV Lippstadt 08 2:1 SG Wattenscheid 09 – Victoria Clarholz 0:1 SpVgg Vreden – 1. FC Gievenbeck 0:1 Eintracht Rheine – Rot Weiss Ahlen 1:2 TuS Ennepetal – VfL Bochum II 2:1 SC Verl II – SC Preußen Münster II 7:0 Concordia Wiemelhausen - SV Westfalia Rhynern abgesagt

Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen gelang ein erfolgreicher Auftakt. Die Ahlener drehten einen 0:1-Rückstand und besiegten Eintracht Rheine mit 2:1. Der umjubelte Siegtreffer von Bahattin Köse, der beide Tore erzielte, fiel erst in der Nachspielzeit.

Ähnlich spät fiel der entscheidende Treffer in der Partie zwischen der SpVgg Vreden und dem 1. FC Gievenbeck - mit dem besseren Ende für den FCG. Hannes John (89.) erzielte das Tor des Tages.

Deutlich häufiger klingelte es im Kasten von Preußen Münster II. Bereits nach 41 Minuten lagen die Adlerträger mit 0:5 hinten gegen den furios aufspielenden Aufsteiger SC Verl II. Die Ostwestfalen nahmen die Münsteraner auseinander - 7:0 lautete das Endresultat. Damit übernahm Verl II aufgrund des Torverhältnisses die Tabellenführung nach Spieltag eins.