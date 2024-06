Drei Neuzugänge beim TuS Bövinghausen: Der Westfalen-Oberligist hat ganz hinten und ganz vorne nachgelegt.

Der TuS Bövinghausen hat schon wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Amin Azzofri, Dominick Wasilewski und Julian Geitz haben sich den Dortmundern angeschlossen.

Vor allem Geitz dürfte im Ruhrgebiet bekannt sein, auch wenn er zuletzt beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel unter Vertrag stand. Der 23 Jahre alte Torwart wurde von 2017 bis 2020 in der U17 und in der U19 von Rot-Weiss Essen ausgebildet, nachdem er vom VfB Homberg zu RWE gekommen war.

Im Sommer 2020 ging es dann zu den Sportfreunden Niederwenigern, die in der abgelaufenen Runde in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen sind, und zwei Jahre später zu Drochtersen/Assel. Nun schlägt der gebürtige Moerser also bei Westfalen-Oberligist TuS Bövinghausen auf.

Genauso wie Azzofri, der vom Landesligisten SV Brackel 06 kommt. Beim Dortmunder Stadtteilklub erzielte der Angreifer sechs Tore in 27 Spielen und soll jetzt beim TuS Bövinghausen für Torgefahr sorgen.

Wasilewski (21) schließlich ist der nächste Spieler, der den Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel verlässt. Der 1,84 Meter große Mittelstürmer hat in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund, Schalke 04 und vom VfL Bochum gelernt. Im Sommer 2022 zog es ihn dann nach Sprockhövel, wo er zwei Oberliga-Jahre verbrachte.

In Summe kommt Wasilewski auf 17 Tore in 53 Oberliga-Spielen für die TSG. In der U19-Bundesliga-West erzielte er sechs Tore in 19 Spielen, in dem U17-Pendant vier Treffer in 15 Spielen.

Bisher hat der TuS Bövinghausen schon diese elf Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert: Mahrab Khan (Adler Union Frintrop), Amel Bajle (Eintracht Dortmund), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Dimitrios Papadopoulos (TSG Sprockhövel), Pasquale Conti (VfB Frohnhausen), Devin Ugur Rot Weiss Ahlen), Cliff Osa (SV HSMH), Leonardo Twumasi (Rot Weiss Ahlen), Amin Azzofri (SV Brackel), Dominick Wasilewski (TSG Sprockhövel) und Julian Geitz (SV Drochtersen Assel).