Einer der erfolgreichsten Stürmer der Oberliga Westfalen wird der SpVgg Erkenschwick erhalten bleiben. Das verkündete der Klub in den sozialen Medien.

Fast schon staatstragend hat die SpVgg Erkenschwick ihren Fans am Sonntag, 9. Juni, eine freudige Nachricht überbracht. Über ein dramatisches Video gab der Westfalen-Oberligist bei Social-Media bekannt, dass Stefan Oerterer auch in der kommenden Saison ein "Schwicker" sein wird.

Zugegeben: Die Zahlen, die der 36 Jahre alte Stürmer in seiner Karriere bisher geliefert hat, rechtfertigen den Aufwand, den die "Schwicker" in das hochwertig produzierte, mehr als drei Minuten lange Video gesteckt haben. 241 Spiele in der Oberliga Westfalen, 161 Tore: Oerterer ist seit Jahren die personifizierte Torgarantie in der Fünftklassigkeit.

Im Video lässt er, von dramatischer Musik untermalt, die vergangene Saison Revue passieren. Es wird der Eindruck erzeugt, Oerterer wolle sein Engagement am Stimberg beenden. "Mit meinen Einsatzzeiten war ich nicht so zufrieden. Ich war es in den letzten zehn Jahren gewohnt, von der Bank zu kommen und musste erst lernen, damit umzugehen. Deshalb macht man sich natürlich Gedanken, was im nächsten Jahr passiert", sagt der Torjäger etwa.

Oerterer berichtet von Angeboten, die ihn erreicht hätten. Die SpVgg Erkenschwick sei als sein Herzensverein aber der erste Ansprechpartner gewesen. Schließlich richtet sich Oerterer, unterlegt mit einem Fangesang, persönlich an die Anhänger: "Ganz ehrlich. Wenn ich den Song höre und euch im Hintergrund sehe... Ohne euch kann der 'Ö' doch gar nicht."

Deshalb wird Oerterer auch in der kommenden Saison am Stimberg stürmen. In der abgelaufenen Saison, die Erkenschwick als Aufsteiger auf Platz vier beendete, traf der Routinier trotz neuer Jokerrolle neunmal.

Oerterer stammt aus der Jugend von Westfalia Herne, wo er im Sommer 2007 aus der U19 den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Zwei Jahre später zog es ihn erstmals nach Erkenschwick, wo er dann von 2009 bis 2016 spielte.

Weiter ging es beim TuS Haltern, wo Oerterer bis zum Sommer 2021 blieb. Seitdem spielt er wieder am Stimberg, und wird das auch in der kommenden Saison tun.