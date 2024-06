Zwei Spieler gehen, einer bleibt. Beim 1. FC Kleve laufen die Planungen auf Hochtouren, während Union Nettetal einen talentierten Spieler präsentiert hat.

Jesse Probst kommt aus den Niederlanden zum SC Union Nettetal. Das teilte der Oberligist unter der Woche mit. Weit wird es der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht haben - er wohnt im niederländischen Venlo, nahe der deutschen Grenze.

"Zu Jesse hatten wir zu Jahresbeginn schon erstmals Kontakt. Er hat bei VVV zusammen mit Justin Coenen gespielt. Er hat im Probetraining sein Potenzial angedeutet und überzeugt. Er wird uns im Zentrum eine weitere Option bieten", sagte Nettetal-Trainer Andreas Schwan.

Für Probst ist es die erste Spielerstation in Deutschland. Nach Stationen bei FC in ‘t Ven und Venlosche Boys schloss er sich 2016 VVV Venlo an, wo er in der Jugend bis zur U21 ausgebildet wurde. Im Sommer 2021 zog es ihn weiter in die U21 des niederländischen Profiklubs MVV Maastricht, von wo aus er im Sommer 2022 zum SV Venray wechselte.

"Ich bin stolz, dass ich ab der nächsten Saison das blau-gelbe Trikot tragen kann. Vielen Dank an die Trainer, Spieler und den Vorstand für den freundlichen Empfang in Nettetal", kommentierte Probst seine neue Aufgabe im Ausland.

Und es gibt weitere Neuigkeiten von einem grenznahen Klub. Genauer gesagt vom 1. FC Kleve, wo die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren laufen.

Teil des Ganzen war und ist Juliano Ismanovski. Der 22 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler ist im Sommer 2023 vom Oberhausener Landesligisten Arminia Klosterhardt gekommen und wird den Schwanenstädtern ein weiteres Jahr erhalten bleiben.

Anders Matti Völkel und Marvin Müller. Wie der 1. FC Kleve mitteilte, wird das Duo nicht länger in blau und rot auflaufen. Beide haben sich dazu entschieden, Kleve im Sommer den Rücken zu kehren.

Völkel ist ein 20-jähriger Rechtsverteidiger, der im vergangenen Sommer vom VfB Homberg gekommen ist. Marvin Müller ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und wird sich den Sportfreunden Lowick anschließen. Erst im Winter ist er vom SV Hönnepel-Niedermörmter nach Kleve gekommen.