Neues aus der Oberliga Westfalen: Die SG Wattenscheid 09 muss sich von einem Innenverteidiger verabschieden, während drei Konkurrenten nachlegen.

Maurice Haar wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der SG Wattenscheid 09 tragen. Das gab der Oberligist am Dienstag, 4. Juni, bekannt. "Ihn zu halten scheiterte nicht am Angebot oder Willen des Vereins, sondern an den sportlichen Ambitionen in Verbindung mit seinem Alter", schreibt die SGW etwas verklausuliert.

Haar kommentiert seine Entscheidung wie folgt: "Leider werde ich den Verein nun verlassen. Eine Entscheidung, die mir alles andere als leicht gefallen ist, da ich gerade in der schweren Zeit dieser Rückrunde viel Zuspruch erhalten habe. Es waren intensive sechs Monate, die letztendlich mit viel Kraft und gemeinsamen Willen dafür gesorgt haben, den Verein etwas zu stabilisieren und so durch eine starke Teamleistung und dank der Zuschauerunterstützung, in der Oberliga zu halten. Dies hätte uns sicherlich niemand zu dem Zeitpunkt der geringen Punkteausbeute zugetraut. Demnach bin ich stolz, ein Teil des Teams und ein weiterer Teil von Wattenscheid 09 gewesen zu sein."

Und weiter: "Für mich gilt es nun aber noch einmal einen persönlichen und sportlichen Schritt zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen, die sich möglicherweise in Zukunft, mit immer geringerer Wahrscheinlichkeit, ergeben wird."

Derweil hat der TuS Bövinghausen mit Mahrab Khan den ersten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Der Abwehrspieler kommt vom letztjährigen Niederrhein-Oberligisten Adler Union Frintrop, der bitter abgestiegen ist.

"Mahrab hat uns beim Sichtungstraining gut gefallen und überzeugt. Er sucht in der Oberliga nochmal eine neue Herausforderung", sagte Bövinghausen-Boss Ajan Dzaferoski gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Auch Westfalia Rhynern hat nachgelegt und sich beim Holzwickeder SC bedient. Connor McLeod ist ein 22-jähriger Australier und im Mittelfeld Zuhause. Er ist der siebte Neuzugang bei der Westfalia.

Zu guter Letzt hat sich auch der Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt noch verstärkt. Vom SC Preußen Münster II wechselt der 20-jährige Joel Amadi an den Bruchbaum. "Wir bekommen mit ihm einen sehr gut ausgebildeten Spieler dazu, der durch die Einheiten mit der ersten Mannschaft auch die Abläufe im professionellen Fußball kennt. Er bringt eine gewisse Physis und Ruhe am Ball mit und wird damit zu unserer defensiven Stabilität beitragen", kommentierte Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann den Neuzugang.